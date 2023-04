Madeline Miller sul canale Tik Tok del Salone del Libro

Il Salone Internazionale del Libro di Torino organizza due speciali appuntamenti del ciclo "Aspettando il Salone". Domani, venerdì 31 marzo alle 18, la scrittrice statunitense Madeline Miller, autrice dei best-seller Circe e La canzone di Achille, incontra per la prima volta il pubblico italiano in un appuntamento gratuito online sul profilo TikTok del Salone del Libro. In dialogo con lei ci sarà la scrittrice e giornalista Marina Pierri.

Il secondo evento ha invece come protagonista il tema della XXXV edizione del Salone del Libro, "Attraverso lo specchio" Mercoledì 12 aprile ci sarà una serata speciale al Piccolo Teatro Grassi di Milano, una lettura elettrificata di Lewis Carroll e Gilberto Genti attraversando gli specchi e gli schermi con Nicola Lagioia, Vasco Brondi, l'attrice Denise Tantucci, l'artista Rodrigo D'Erasmo e il pianista Angelo Trabace. (ANSA).