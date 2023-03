'Innamorati pazzi', tornano Blake e Summer di Felicia Kingsley

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - FELICIA KINGSLEY, INNAMORATI PAZZI (NEWTON COMPTON, PP 224, EURO 3.90 EBOOK EURO 2.99) Tornano Blake e Summer, la coppia più litigiosa e appassionata degli Hamptons nel nuovo atteso romanzo, 'Innamorati pazzi', della regina italiana della narrativa rosa Felicia Kingsley, pubblicato da Newton Compton.

Summer, ventisette anni, californiana, fidanzata con un uomo molto più grande di lei, aspira a diventare una sceneggiatrice di successo. Blake, newyorkese, vicino ai trentatré anni, single per vocazione, è uno scrittore di successo e i suoi bestseller sono sempre nella classifica dei libri più venduti. Due persone che non hanno proprio niente in comune, a parte una casa delle vacanze negli Hamptons che per un mancato passaggio di informazioni è stata affittata a entrambi. Prima e dopo 'Due cuori in affitto', il romanzo più venduto di Felicia Kingsley, tuttora in classifica nei tascabili, ritroviamo Summer e Blake in 'Innamorati pazzi' tra malintesi e colpi di scena intriganti, dolcezza e gelosia. E questa volta ci sarà il lieto fine? Nove romanzi bestseller pubblicati, 154 mila follower sui social e oltre 1 milione di copie vendute solo in Italia, Kingsley ha dedicato 'Innamorati pazzi' alle lettrici e lettori che ogni giorno le scrivono per sapere le nuove avventure della coppia.

Nata nel 1987, architetto, la scrittrice vive in provincia di Modena. Ha esordito nel 2017 con 'Matrimonio di convenienza', il secondo romanzo più letto in ebook in Italia nell'anno di uscita. Tra i suoi libri, 'Non è un paese per single', i cui diritti sono stati acquisiti da Italian International Film, Gruppo Lucisano, 'Ti aspetto a Central Park' e il diario di lettura Booklover.

"Abbiamo sempre creduto in Felicia Kingsley, sicuri delle sue potenzialità e del suo talento e oggi siamo orgogliosi che lei, da autrice italiana, abbia conquistato oltre 1 milione di lettori in un genere dominato tradizionalmente dalle autrici anglofone" dice l'editore Raffaello Avanzini. (ANSA).