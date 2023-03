Blackwater, la saga cult di McDowell si chiude con Pioggia

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 25 MAR - Serata speciale, il 27 marzo, per l'uscita in Italia di 'Pioggia', il sesto e ultimo volume di 'Blackwater', la saga matriarcale di Michael McDowell, ambientata nella contrada immaginaria di Perdido, di cui sono stati opzionati i diritti tv e cinematografici. Uscita negli anni ottanta in America, la serie, che ha ispirato Stephen King e fatto impazzire i lettori francesi quest'estate, è stata pubblicata per la prima volta nel nostro Paese nel 2023 da Neri Pozza. La tiratura complessiva dei 6 volumi e delle ristampe fatte e programmate finora è di 217.000 copie e ad ogni uscita i titoli vanno in classifica. Alla vigilia dell'uscita di 'Pioggia', gli amanti del southern gothic-horror potranno fare un tuffo nella 'Blackwater night' e festeggiare, lunedì 27 marzo dalle 23.00 allo scoccare della mezzanotte, l'arrivo dell'ultimo capitolo con readings in contemporanea nelle Librerie Feltrinelli di Milano Buenos Aires, Roma Appia, Genova Ceccardi, Bologna Ravegnana, Firenze Red e Bari via Melo. Due attrici in ognuna delle sei librerie accompagneranno i lettori nell'atmosfera soprannaturale dell'Alabama ricreando un dialogo tra le due indimenticabili protagoniste della saga: la potente matriarca Mary-Love Caskey ed Elinor Dammert, la seducente donna dai capelli color rame, salvata dalle acque nere del fiume in piena.

Il primo capitolo 'La piena' è uscito in Italia il 17 gennaio 2023. Gli altri volumi: 'La diga', 'La casa', 'La guerra', 'La fortuna', fino a 'Pioggia', sono stati pubblicati con una cadenza quindicinale. Un po' come era accaduto nel 1983 quando Blackwater uscì in America con la cadenza di un volume al mese, da gennaio a giugno, diventando subito un enorme successo, tanto da influenzare Stephen King, amico e ammiratore di Michael McDowell, per la pubblicazione di The Green Line nel 1996.

Nato l'1 giugno 1950 nel sud-est dell'Alabama, Michael McEachern McDowell è morto il 27 dicembre 1999, cinque anni dopo la diagnosi di Hiv e il trasferimento con il suo compagno, il drammaturgo e professore Laurence Senelick, a Medford, nel Massachusetts. Ha lasciato molti progetti incompiuti tra i quali il romanzo Candles Burning completato da Tabitha King, autrice e moglie di Stephen King, pubblicato postumo nel 2006.

In 'Pioggia' siamo nel 1958, gli anni passano ma non portano quiete ai Caskey. Dopo l'età dell'oro, ritornano giorni bui.

Qualcosa incombe su Perdido, i suoi abitanti e i suoi fiumi. Il tempo delle profezie è arrivato. "Blackwater è un'opera di culto: questa è, a buon diritto, la definizione per eccellenza della saga di Michael McDowell che offriamo per la prima volta ai lettori italiani. Che cosa è infatti un'opera di culto? Innanzitutto, continuare a essere costantemente letta e riscoperta anche a distanza dalla sua prima apparizione" dice il direttore editoriale di Neri Pozza, Giuseppe Russo, responsabile di questa fortunata scelta. (ANSA).