Sarò la tua memoria, primo libro di Mario Calabresi per ragazzi

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - MARIO CALABRESI, 'SARÒ LA TUA MEMORIA' (MONDADORI, PP. 176, EURO 16,50) 'Sarò la tua memoria' è il primo libro per ragazzi di Mario Calabresi, giornalista e scrittore. Pubblicato da Mondadori, il volume arriva in libreria il 28 marzo 2023. Protagonista è il piccolo Joshua, quattro anni. Joshua ascolta le parole della nonna Andra, sopravvissuta ad Auschwitz insieme alla sorella Tatiana e ad altri cinquanta bambini. Ascoltando la nonna Joshua si domanda chi racconterà la Shoah quando non ci sarà più alcun testimone vivente. Ecco perché quando a scuola gli viene chiesto di raccontare un'esperienza importante, Joshua quell'esperienza decide di viverla nella maniera più intensa possibile e annuncia agli insegnanti che è pronto a calarsi nei panni di sua nonna bambina, al tempo in cui era prigioniera in un campo di sterminio. Per una settimana Joshua resta nel garage di casa, solo, senza mangiare, a patire il freddo e la fame. Alla fine comprende, seppur solo in parte, quello che hanno passato gli avi e tutti coloro che sono stati deportati. Joshua racconta. E non smetterà mai di raccontare affinché nessuno dimentichi il passato. Età di lettura del libro: dai 12 anni.

Calabresi presenterà il libro in anteprima lunedì 27 marzo alle 18.30 a Milano al Memoriale della Shoah, piazza Edmond Jacob Safra 1. (ANSA).