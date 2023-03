A Vivian Lamarque per 'L'amore da vecchia' il Saba Poesia

(ANSA) - TRIESTE, 24 MAR - "Ha un passo poetico condotto con ironia e leggerezza, dove si infiltra un'oscurità che fa soavemente rabbrividire: la poesia di Vivian Lamarque insinua nella gioia della fioritura il veleno della caducità". Alla poetessa nativa di Tesero (Trento), Vivian Lamarque, è stato consegnato oggi a Trieste il Premio Saba Poesia 2023. E se nelle motivazioni della Giuria affiorano anche le affinità con le atmosfere dei versi di Umberto Saba, è pur vero che "fra me e Saba - ha osservato Lamarque - ci sono anche delle differenze sostanziali. Con la maternità e poi diventando nonna ho imparato cose della vita che prima mancavano a me, così come a Saba. E poi considero importante nella poesia quell'autoironia che a lui è mancata".

"L'amore da vecchia" (Mondadori), la raccolta uscita nel 2022 che include una selezione ampia di poesie di Lamarque, è il libro insignito della 3/a edizione del Premio Saba Poesia, dopo i conferimenti a Umberto Piersanti nel 2021 e a Milo De Angelis nel 2022. "In fondo a questo libro - ha spiegato Gian Mario Villalta, segretario di giuria - c'è una bambina disperata che cerca il tono più rassicurante possibile per dire agli adulti che 'va tutto bene'. Perché la poesia porta a dire le cose che nella comunicazione sociale non affiorano".

Il riconoscimento è stato voluto e promosso dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dal Comune di Trieste con Lets Letteratura Trieste, e curato da Fondazione Pordenonelegge.it.

