Giovani e talentuosi, annunciati i finalisti del Premio Morrione

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dieci giornalisti under 30, selezionati tra 91 partecipanti, con i loro 5 progetti di inchiesta tra i 54 in concorso. E' la 12/a edizione del Premio Morrione per il giornalismo investigativo, il riconoscimento promosso dall'associazione Amici di Roberto Morrione in collaborazione con la Rai, dedicato alla memoria e all'impegno civile e professionale di Morrione, giornalista, direttore di Rai International, fondatore di Rai News 24 e di Libera Informazione.

"Un premio molto importante, che ricorda una persona molto importante per la Rai e che ho avuto il piacere di conoscere e apprezzare - ricorda l'ad di Viale Mazzini, Carlo Fuortes -. In Rai si parla ancora del suo lavoro, ci sono i suoi allievi e alcune sue trasmissioni. Ma la cosa fondamentale è stata la sua idea del giornalismo investigativo come cuore del servizio pubblico. Un'idea che ha decenni, ma che è incredibilmente attuale".

Affiancati da un pool di tutor di grande esperienza, i finalisti di questa 12/a edizione del Premio, vagliati dalla giuria presieduta da Giuseppe Giulietti, sono: Susanna Rugghia e Federica Tessari (categoria radio-podcast d'inchiesta), tutor giornalistica Daria Corrias di Radio Rai 3; Francesca Trinchini (categoria multimediale), tutor giornalistico Lorenzo Di Pietro di Agorà Rai3; Youssef Hassan Holgado e Tommaso Panza (categoria video inchiesta), tutor giornalistico Enzo Nucci del Tg3 Rai; Teresa Di Mauro, Vittoria Torsello e Lorenzo Urzia (categoria video inchiesta), tutor giornalistica Raffaella Pusceddu di Presadiretta Rai 3; Selena Frasson e Claudio Rosa (categoria video inchiesta); tutor giornalistico Pietro Suber di Mediaset.

A ognuno va un primo contributo di 4 mila euro per realizzare le inchieste distribuite poi sui vari canali Rai. A ottobre a Torino la proclamazione del vincitore assoluto, cui andranno altri 2 mila euro. (ANSA).