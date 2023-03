Libri Come, il 'Potere' in slideshow con le foto dell'ANSA

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Dal tramonto a mezzanotte, per sei sere, dal 21 al 26 marzo, verrà proiettata, sulla cupola della Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, una serie di immagini nelle quali si vedrà scorrere, in forma di slideshow, il senso profondo della parola Potere.

E' l'installazione 'Il Potere delle immagini', con le foto dell'ANSA, che anticipa e accompagna l'edizione 2023 di 'Libri Come', la Festa del Libro e della Lettura, a cura di Rosa Polacco, Michele De Mieri e Marino Sinibaldi, all'Auditorium Parco della Musica dal 23 al 26 marzo. Nella mostra-installazione ci sono i volti delle ragazze iraniane che protestano, quelli coperti delle donne afghane, i profili dei migranti in cerca di futuro, la giovinezza di Greta che per il futuro combatte, le istituzioni che governano, le idee che non si arrendono, le conquiste che ci rendono orgogliosi e i delitti che ci offendono. Tanti momenti, tutti riconoscibili, della nostra storia collettiva, quella che appartiene a tutti e che a ognuno suggerisce un significato diverso di Potere.

Ampia e doppia, la parola Potere a cui è dedicata questa edizione di Libri Come viene approfondita in due direzioni apparentemente contradditorie indicate dal sostantivo, che indica qualcosa di compiuto, che governa, che vince, e dal verbo che implica una possibilità, quel potere che immagina, riforma.

Il senso di questa ricchezza racchiusa in una sola parola viene reso soprattutto attraverso le immagini, grazie a questa mostra-installazione. (ANSA).