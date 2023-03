'Il narcisismo in amore e la sindrome di Eco' libro di Secci

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un viaggio attraverso l'amore e la psiche, quando una relazione degenera nelle spirali del narcisismo insano e deraglia in una dipendenza affettiva.

Si parte dal mito narrato nelle Metamorfosi di Ovidio per fotografare le tante Eco e i tanti Narciso del nostro presente e per imparare a riconoscere il disturbo del narcisismo. Ma anche e soprattutto per individuare i sintomi della Sindrome di Eco, o ecoismo.

Perché se negli anni ormai gli studi e la letteratura sui narcisisti patologici sono stati numerosi, mai è stata posta la medesima attenzione clinica e terapeutica sulla vittima del narcisista. Vittima che purtroppo rischia lo stigma dell'ingenua sognatrice (o dell'ingenuo sognatore) senza ricevere cure psicologiche e psicoterapeutiche specifiche per il trauma relazionale in età adulta che l'ha travolta. Di tutto questo tratta "Il narcisismo in amore e la sindrome di Eco. Come guarire dalla dipendenza affettiva", nuovo libro dello psicologo e psicoterapeuta sardo Enrico Maria Secci, appena uscito (Casa Editrice: Youcanprint Pagine: 244) Il libro propone questionari di valutazione per capire aiutare a comprendere diverse dimensioni della sindrome di Eco e se abbiamo a che fare con un moderno Narciso. Contiene strategie di intervento e auto-aiuto, indicazioni pratiche e storie cliniche tratte dall'esperienza professionale dell'autore. Ogni persona e ogni paziente può scoprire di poter essere o diventare un crudele Narciso o una remissiva Eco, anche se i ruoli non sono poi così netti. Si scoprirà inoltre qual è il vero segreto, ben occultato e insospettabile, del narcisista, le radici del suo essere sfuggente e così spietato nelle relazioni amorose.

Nella prima parte di questo lavoro vengono descritti effetti di una dipendenza affettiva da partner narcisista e la costellazione di sintomi cognitivi, emotivi e comportamentali reattivi sviluppati nella relazione sentimentale. Viene inoltre denominato il complesso di questi sintomi "sindrome di Eco": un disturbo psicologico che può presentarsi in corrispondenza con la frequentazione romantica con un narcisista e cronicizzarsi nel tempo a causa della conflittualità periodica nella coppia narcisistica caratterizzata da esasperanti cicli d'abbandono e tipiche "riconquiste". La seconda parte del libro presenta modelli, tecniche e strumenti per svincolarsi il prima possibile dall'ecoismo grazie ad alcuni esercizi di supporto al paziente.

Le prescrizioni terapeutiche esemplificate nei capitoli finali non hanno certo pretese taumaturgiche. Nel proporre alcune strategie maturate in oltre vent'anni di psicoterapia, l'autore coltiva un duplice intento: contribuire al percorso di svincolo e di salvezza di chi vive il dramma della sindrome di Eco prima che la sintomatologia diventi invalidante; condividere con professionisti e professioniste impegnati nel trattamento delle dipendenze affettive da narcisisti e narcisiste modalità specifiche, già rodati nella pratica clinica di ogni giorno. Il libro verrà presentato a Cagliari il prossimo 31 marzo. (ANSA).