Biblioteca Braidense ha acquisito la collezione Rizzardi

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - La Biblioteca nazionale Braidense ha acquisito la collezione Rizzardi, che comprende il catalogo completo delle opere stampate dall'officina editoriale dell'omonima galleria nella sua trentennale attività (1967-1997).

Tra plaquette dalla proposta tipografica innovativa, libri dedicati a grandi maestri del '900, raccolte tematiche in tiratura limitata (Favole esopiane, Sodalizio, Storie di amore, Unici), le Edizioni Rizzardi arricchiscono la Biblioteca con una collezione fortemente legata a Milano e al quartiere di Brera, dove la galleria ebbe sede fino al 1986.

La Edizioni Rizzardi è nata in connessione con l'attività della galleria, nel 1973, quando, da un'idea di Cesare Peverelli, nasce la Piccola collana Rizzardi - Frammenti di arte e di poesia. Dal 1973 al 1985 la Galleria Rizzardi edita, in occasione di mostre di artisti contemporanei, plaquette e libri contenenti un'opera grafica originale numerata e firmata in tiratura limitata. A partire dal 1986 inaugura le Edizioni Rizzardi - Arte e cultura con quattro nuove collezioni: Le favole esopiane nei testi della tradizione; Sodalizio artistico letterario; Storie di amore; Unici. Oggi tutti entrati alla Braidense. (ANSA).