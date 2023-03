'Esploro la natura', trenta avventure per bambine e bambini

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - MANUELA RUABEN , ESPLORO LA NATURA (ERICKSON, PP. 96 , EURO 14,50) Leggere le tracce degli animali, riconoscere le piante, capire come si comportano api e formiche. Ma anche gare di lancio della pigna, laboratori d'artista con le foglie, ricette di biscotti e infusi con i fiori e momenti di relax. Sono tra le trenta avventure per tutte le stagioni proposte in 'Esploro la natura', una guida per bambine e bambini dell'insegnante trentina Manuela Ruaben, formatrice dal 2009, che arriva in libreria il 24 marzo per Erickson.

Manuela Ruaben, che vive ai piedi del monte Bondone, studiosa ed esperta in outdoor education, da più di trent'anni condivide le sue giornate con i bambini, con cui progetta e sperimenta. In 'Esploro la natura', suddiviso in quattro capitoli, uno per ogni stagione, invita a conoscere meglio la natura realizzando semplici attività e imparando a cogliere le occasioni che le stagioni offrono con piccole esplorazioni all'aperto. Quali sorprese custodisce la primavera, tra semi, fiori e insetti? Come ci si prepara per esplorare la natura? Cosa insegna l'autunno? Cosa riserva l'inverno? Uscire all'aperto e saper osservare, cogliere ogni particolare, significa non solo conoscere, entrare in connessione, sentirsi parte del mondo naturale che ci circonda, ma soprattutto imparare a conviverci e a rispettarlo.

Manuale a portata di piccoli esploratori ed esploratrici, 'Esplorando la natura' è ricco di indicazioni, ricette e spunti pratici sulle infinite possibilità di scoperta e conoscenza che ogni stagione riserva. (ANSA).