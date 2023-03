Giornata Poesia, da Merini a letture reciproche

Poeti che si leggono a vicenda per mostrare quanto la parola poetica sia ancora viva, spettacoli teatrali, poetry slam, rassegne e reading. Tante le iniziative per la Giornata Mondiale della Poesia 2023, istituita dall'Unesco, che si celebra il 21 marzo, nel giorno del compleanno di Alda Merini, nata nel 1931. L'omaggio alla poetessa dei navigli, morta l'1novembre 2009 è tra i sei eventi scelti tra i più significativi di questa edizione. Alla Merini sarà dedicata fra l'altro una parata silenziosa che vedrà l'artista visuale tedesca Antje Stehn portare a spalla uno zaino particolare, fatto di innumerevole buste da the. Si tratta dell'opera Rucksack a Global Poetry Patchwork, nata nei mesi della pandemia, che coinvolge più di 250 poeti provenienti da tutto il mondo con le loro poesie in 56 lingue diverse. Il Rucksack farà da apripista alla 'segnaletica vivente' di artisti di nazionalità diverse, poeti e attrici del Cetec-Centro Europeo Teatro e Carcere che insieme a giovani studenti condurranno il pubblico dal Ponte Alda Merini allo Spazio Alda Merini di via Magolfa, a Milano.

Di scena anche il nuovo Premio Strega Poesia con l'annuncio dei libri della prima edizione in coincidenza con la Giornata Mondiale della Poesia, in un appuntamento alla Fondazione Bellonci a Roma con letture di Sergio Rubini e un live painting di Alessandro Sanna.

Sempre a Roma, sedici coppie di poeti fra i quali Maria Grazia Calandrone, Edoardo Albinati, Antonella Anedda, Claudio Damiani e Silvia Bre si leggeranno a vicenda alla Fondazione Baruchello, in via del Vascello 35, in uno spirito di declamazione reciproca, di stimolo al confronto non polemico, di avvicinamento delle poetiche più diverse e talvolta anche antagoniste, in quattro appuntamenti da marzo a giugno per la rassegna 'Io ti leggo' ideata da Spazio Parola di Gisella Blanco ed Elisabetta Destasio Vettori, in collaborazione con l'Associazione Letteraria Elio Pagliarani di Cetta Petrollo.

Anche quest'anno il 21 marzo i Parchi Letterari celebrano la Giornata mondiale della Poesia indetta dall'Unesco e la Giornata internazionale delle Foreste promossa dalle Nazioni Unite con letture, laboratori, incontri, percorsi naturalistici e letterari, case museo e mostre dove l'obiettivo non è divulgare la letteratura attraverso i luoghi, ma contribuire a salvaguardare i luoghi attraverso la letteratura. Un messaggio condiviso ultimamente anche in Florida dove è iniziato un nuovo progetto di Parco Letterario insieme a un gruppo di studiosi e membri della comunità italiana e italo americana. Un pensiero particolare è rivolto a Pescina (Aq), la Città di Ignazio Silone e del Cardinale Mazzarino, tra le 10 candidate a Capitale italiana della Cultura 2025 con un progetto che punta sulla cultura come leva strategica per risollevare da emarginazione e spopolamento le aree interne: #laculturanonspopola.

Attesa il 21 marzo anche la gara di poesia performativa al Cnr di Roma, nell'Aula Convegni, in Piazzale Aldo Moro. Il Poetry Slam alle 18.30, a prenotazione obbligatoria, è dedicato 'Alla ricerca delle parole' con tema poesia e scienza, due discipline unite dalla ricerca. La sfida, organizzata in collaborazione con la Lips - Lega Italiana Poetry Slam e con l'associazione per la promozione internazionale della poesia performativa Wow - Incendi Spontane, vedrà i poeti e poete Luca Bernardini, Max Di Mario, Martina Lauretta, Gloria Riggio, Claudia Salvatore, Vittorio Zollo sul palco con i propri versi, presentati dai due performer italiani Giuliano Logos (Campione del Mondo di Poetry Slam 2021) e Lorenzo Maragoni (Campione del Mondo di Poetry Slam 2022). Lo spettacolo sarà introdotto da un intervento di Alessandro Moriconi, matematico del Cnr-Inm e autore dei sonetti in romanesco "Matematica e poesia", nonché dai saluti istituzionali di Fabrizio Rufo, assessore alla cultura Municipio II di Roma.

Combina gli elementi caratteristici di slam poetry, teatro canzone e stand-up comedy per raccontare con delicatezza e ironia la ricerca di senso delle nuove generazioni, 'Mia mamma fa il notaio, ma anche il risotto', spettacolo di Filippo Capobianco, lunedì 20 marzo alle 20.30 al Circolo Arci Sparwasser in via del Pigneto 215, a Roma.

A Piacenza è di scena 'A piedi nudi parade', letture di poesie nelle strade della città con ospite d'onore della manifestazione la poetessa cubana Giselle Lucia Navarro, per la prima volta in Italia per presentare il suo ultimo libro 'Criogenia' (Ensemble Edizioni, 2021). (ANSA).