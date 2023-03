Una skill per far leggere giornali a non vedenti

(ANSA) - PALERMO, 16 MAR - "Rendere questo servizio è davvero gratificante per noi tutti". In questi termini Antonello Piraneo, direttore del quotidiano La Sicilia, ha parlato - nell'hotel Delle Palme di Palermo, durante le celebrazioni per il 78° anniversario del giornale - della skill realizzata su invito e con la collaborazione del Consiglio regionale dell'Uici. Un'app dedicata che consente a qualunque disabile visivo di scegliere, attraverso la tecnologia Alexa, gli articoli del quotidiano, anche quelli delle pagine locali, e farseli leggere da una voce sintetizzata. Per il presidente del Consiglio regionale dell'Uici, Gaetano Renzo Minincleri - il quale ha sottolineato come altri sistemi consentano di ascoltare solo alcune sintesi di articoli -, si tratta della realizzazione di un sogno: "Adesso la mia giornata inizia sfogliando tutta La Sicilia, come facevo da giovane, prima di diventare cieco". E con Piraneo e Domenico Ciancio della Domenico Sanfilippo Editore ha spiegato che la skill potrà essere impiegata gratuitamente da chi ne farà richiesta".

L'invito a utilizzare questo "strumento sociale messo a disposizione anche di altre testate" è stato subito raccolto da Franco Nuccio, responsabile di ANSA Sicilia che ne ha già parlato "con i colleghi giornalisti e con la struttura tecnica" per consentire di ascoltare anche le notizie dell'Agenzia di stampa.

In un videomessaggio, Roberto Gueli, presidente regionale dei giornalisti, si è complimentato per la skill, "che l'Ordine di Sicilia sposa in pieno", annunciando: "Saremo ben lieti di inserirne gli estremi nel Sito dell'Ordine, così chi vorrà usufruirne potrà farlo".

"La vera sfida adesso - ha sottolineato l'editore Domenico Ciancio - è esportare questa tecnologia, renderla italiana, facendo sì che l'iniziativa superi i confini regionali". Nel corso dell'incontro è stato mostrato anche un filmato in cui il tiflologo Luca Grasso - che con il collega Davide Baviera ha collaborato con i tecnici de La Sicilia per sviluppare la skill - mostra come utilizzare l'applicazione, gestita attraverso comandi vocali. (ANSA).