'La donna nuda', esce romanzo shock di Armonía Somers

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - ARMONÍA SOMERS, 'LA DONNA NUDA' (VENTANAS, PP. 140, EURO 14) La letteratura latinoamericana è ricca di voci uniche e originali. Molte scrittrici sono state riscoperte recentemente, tra queste, per esempio, Amparo Dávila, regina del racconto e del brivido. Armonía Somers è anche lei un'autrice di culto e negli ultimi anni si è registrato un rinnovato interesse per la sua produzione. Uruguaiana, nata nel 1914 a Pando, è morta nel 1994 a Montevideo. 'La donna nuda', il suo primo romanzo, pubblicato nel 1950, all'epoca destò scandalo. Dato il contenuto erotico e feroce, i critici faticarono a credere che fosse opera di una donna. Somers è fuori da ogni schema, una personalità letteraria controversa che non si lascia catalogare in un genere predefinito. La sua scrittura è complessa, difficile da tradurre, piena di ironia tagliente. È stata paragonata a Djuna Barnes, Clarice Lispector, Leonora Carrington. Le storie della Somers sono apprezzate da giovani autrici come la statunitense Carmen Maria Machado che ha definito 'La donna nuda' 'un libro surreale e da incubo sulla lotta delle donne per l'autonomia e su come quella lotta sia (sempre, inevitabilmente) accolta con violenza'.

'La donna nuda' - ora pubblicato per la prima volta in Italia dalla neonata casa editrice 'Ventanas' - è un racconto altamente surreale, brutale, onirico; sconvolge e resta nella pelle del lettore. Al centro una tale Rebeca, trentenne, che nel giorno del compleanno si taglia la testa e la posa su un piedistallo.

Dopo ci ripensa. La mette di nuovo sul collo e inizia a vagare nel bosco, senza vestiti addosso, capelli al vento. Dandosi nomi nuovi e rendendo nebulosa la sua identità. Un intero paese armato di mazze e forconi si metterà sulle sue tracce. Come tutti i grandi scrittori, Somers non dà risposte ma trascina in un turbine di domande. (ANSA).