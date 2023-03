Il premio Nobel Gurnah a Ravenna per il Festival Culture

(ANSA) - BOLOGNA, 14 MAR - Sarà Abdulrazak Gurnah, scrittore tanzaniano arrivato come rifugiato in Inghilterra alla fine degli anni Sessanta, Premio Nobel per la Letteratura 2021, l'ospite d'onore del Festival delle Culture, che si terrà a Ravenna il 26, 27 e 28 maggio 2023. Proprio Gurnah inaugurerà il festival, il 26 maggio alle 18, con la lettura della Divina Commedia davanti alla tomba di Dante, alla quale seguirà la tradizionale Fiumana, il corteo che attraversa la città.

Il 27 maggio dalle 10 lo scrittore incontrerà tanti studenti delle scuole al teatro Alighieri e alle 18 parteciperà a un convegno pubblico in Darsena. "Ringrazio il sindaco e l'amministrazione comunale per avermi invitato. Sono molto onorato di far parte di questo evento - ha detto Gurnah in collegamento durante la conferenza stampa di presentazione del Festival - perché Ravenna è molto conosciuta per la sua cultura e il suo lato più umano. Non vedo l'ora di poter passeggiare per la città e incontrare tante persone nel corso del festival".

"Gli siamo grati - ha sottolineato il sindaco Michele De Pascale - Per Ravenna il Festival delle Culture è un evento centrale, nel quale diamo piena valorizzazione a tutta la ricchezza culturale presente nella nostra città e nelle nostre comunità". De Pascale ha anche fatto riferimento ai recenti sbarchi di migranti nel porto ravennate: "Non sperimentavamo da millenni lo sbarco diretto sulla nostra città; per noi l'approccio amministrativo, giuridico, dei servizi è sempre stato complementare all'approccio culturale, il Festival è l'apice di questo approccio e nella storia della manifestazione la presenza di Gurnah è una delle più autorevoli".

Sono tanti gli appuntamenti della tre giorni, incontri, workshop, approfondimenti, arte, la musica di Ayom e Bab l'bluz.

Federico Buffa, giornalista e scrittore, sarà il protagonista del 28 maggio con il suo spettacolo "Due pugni guantati di nero", nel quale racconta la storia degli atleti afroamericani Tommie Smith e John Carlos. La gran chiusura è affidata alla Parata. (ANSA).