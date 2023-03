Dantedì a Ravenna tra letteratura, poesia e visite guidate

(ANSA) - RAVENNA, 14 MAR - Si concentrerà sui luoghi danteschi di Ravenna, con numerose iniziative dedicate al mondo della scuola e a tutti gli appassionati di Dante, la terza edizione del Dantedì, in programma il 25 marzo, Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Il Dantedì ricorda il probabile inizio del viaggio dantesco nella Divina Commedia, da collocarsi il 25 marzo 1300, quando il Sommo Poeta si 'smarrì' nella selva oscura. Anche quest'anno a Ravenna il programma degli eventi sarà consistente: alcuni di questi potranno essere seguiti in streaming sul sito www.vivadante.it e sulla pagina facebook Ravenna per Dante. Letteratura, poesia, visite guidate alla Zona dantesca e attività laboratoriali e didattiche valorizzeranno la conoscenza di Dante e del suo lascito tra studenti, turisti, appassionati e nella comunità ravennate che dal 1321 custodisce le spoglie del poeta.

"Per Ravenna, città dantesca d'eccellenza, il Dantedì si conferma un'occasione di rilanciare un coinvolgimento diffuso e con una particolare attenzione al mondo delle scuole e dei più piccoli - dice l'assessore alla Cultura e alla Scuola, Fabio Sbaraglia - in relazione proprio alla profonda identità dantesca della nostra città. Un ampio programma di iniziative e ricco di spunti di interesse, costruito a tante mani, che raccoglierà la partecipazione di ravennati e visitatori". L'apertura ufficiale è alle 9 di sabato 25 marzo davanti alla tomba di Dante, con la lettura del II canto dell'Inferno da parte di studenti e studentesse. (ANSA).