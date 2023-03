Premo Campiello Giovani, selezionati i 25 semifinalisti

(ANSA) - VENEZIA, 13 MAR - La Giuria di Selezione del premio Campiello Giovani, promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto, ha selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra i 206 racconti iscritti giunti da tutta la penisola e anche dall'estero nel periodo compreso tra ottobre 2022 e gennaio 2023, tutti tra i 15 e i 22 anni, per la 28/a edizione del concorso.

I semifinalisti del Campiello Giovani 2023 provengono: uno dall'Abruzzo, tre dall'Emilia-Romagna, uno dal Friuli-Venezia Giulia, due dal Lazio, otto dalla Lombardia, uno dalle Marche, uno dal Piemonte, due dalla Puglia, uno dalla Sardegna, quattro dal Veneto e uno dalla Francia.

Il Campiello Giovani svolge un'azione di promozione della scrittura e della lettura tra i giovani, offrendo a tanti aspiranti scrittori una prima importante occasione per mettersi in luce. Con la selezione dei 25 si è chiusa la prima fase del concorso che vedrà il suo culmine a settembre, quando il vincitore Verrà premiato in occasione della cerimonia conclusiva del Campiello. Venerdì 14 aprile, invece, verrà annunciata la cinquina finalista al Teatro Nuovo di Verona di premiazione del Campiello. (ANSA).