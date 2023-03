Un francobollo per il grande Jacovitti a 100 anni dalla nascita

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - E' stato emesso oggi un francobollo italiano, valido per la posta ordinaria, per commemorare i cento anni dalla nascita di Benito Jacovitti, il grande disegnatore di fumetti.

La vignetta del francobollo riproduce due disegni che rivelano il caratteristico stile ironico e surreale di Jacovitti: a sinistra, il suo nome con la "J" sormontata da uno dei suoi personaggi bizzarri dall'espressione allegra; a destra, il diavoletto rosso con la coda a molla, conosciuto come Popcorn, affiancato da alcuni tipici "personaggi" che popolano le vignette del fumettista, un salame e un verme. Il foglio di stampa del francobollo contiene anche quattro chiudilettera senza potere di affrancatura che riproducono sia il disegno del francobollo con il cognome Jacovitti sia, a destra, un grottesco pennuto con le zampe a righe, il becco gigante e una sorta di parrucca, sulla cui testa campeggia la firma "Jacovitti", sorretto da un piccolo pennuto con la tuba e il becco lungo; suggella la vignetta il caratteristico salame.

Il bollettino illustrativo che accompagna l'emissione è firmato dal sindaco di Termoli (luogo di nascita di Jacovitti), Francesco Roberti. Secondo Roberti, Jacovitti è stato "uno dei più grandi protagonisti della letteratura disegnata ed è riconosciuto come uno dei più importanti autori di fumetti italiani del Novecento, caratterizzato da una vasta produzione dallo stile personale e particolareggiato, con dettagli surreali come i salami, o i vermi. Il mondo eccentrico dell'iconografia di Jacovitti - prosegue Roberti - è fatto di spazi pieni di colori e stracolmi di immagini inconfondibili''. Tra le sue opere più note si ricordano Cocco Bill, il gatto "Maramio" e il Diario Vitt. Jacovitti è morto a Roma nel 1997. (ANSA).