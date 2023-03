I 50 anni di carriera di Paride Orfei, libro e album sul circo

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Aveva 10 anni quando ha debutto in pista come acrobata: ora, a 60 anni, Paride Orfei, della notissima famiglia circense, festeggia il suo cinquantesimo anniversario di carriera con un libro 'Paride', con la prefazione del giornalista Roberto Bianchin, ed esce su tutte le piattaforme digitali con il suo album discografico "Storie".

Opera sostanzialmente autobiografiche nelle quali l'artista riporta scampoli di vita vissuta e curiosi aneddoti dello spettacolo viaggiante. Il filo conduttore del racconto e delle canzoni - inevitabilmente - è il circo, il rapporto con gli animali, e soprattutto il fascino che il viaggio riesce a infondere attraverso la magia del racconto in parole e musica.

Il libro si muove nel pieno rispetto cronologico come in una avventura fiabesca, la costruzione della narrazione parte dall'inizio, ovvero dall'inconsueta e avvincente infanzia del piccolo Paride in giro per il mondo, fino all'età adulta, "fino ad arrivare a quella da uomo, scandita da grandi amori, amicizie storiche, note musicali, successi, copertine di riviste e giornali, ma anche da episodi, dal sapore amaro, che hanno segnato profondamente la sua esistenza, a livello artistico e personale". "Paride" e "Storie" rispettivamente il libro e l'album, sono stati scritti e realizzati con uno stile asciutto e diretto, nel quale viene rappresenta uno spaccato del circo dei decenni passati e tutto ciò che vi gravitava intorno. Tra le pagine e le canzoni non mancano i riferimenti al padre, Nando Orfei, e alle sue gesta, come la recitazione in "Amarcord", pellicola diretta da Federico Fellini. (ANSA).