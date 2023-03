'Edulia', nuovi corsi sulla piattaforma Treccani

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - La cultura sempre in tasca, con 'Edulia', la piattaforma di e-learning di Treccani. I corsi sono rivolti a neofiti e professionisti, studenti e giovani adulti (info e iscrizioni: www.edulia.it).

'Edulia', lo 'streaming del sapere' in abbonamento (mensile: 9,90 euro; trimestrale: 24,90), sta ampliando l'offerta formativa con trenta nuovi docenti e nuovi corsi attivati. Tra cui: 'Applicazioni della Matematica: dalla Medicina allo Sport', per imparare ad applicare i modelli matematici in tanti aspetti della vita quotidiana, il corso è tenuto dal matematico Alfio Quarteroni, docente presso l'EPFL di Losanna e del Politecnico di Milano, nonché fondatore e direttore del MOX, Laboratorio per la modellizzazione e la computazione scientifica; 'Esplorazione spaziale' e 'Disaster Management', per imparare a crescere dagli errori, partendo dalla failure investigation delle missioni spaziali, in cattedra Tommaso Ghidini, capo del dipartimento di ingegneria meccanica dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) dove cura un laboratorio di Failure Investigation; 'Obiettivo Positività', docente: il nuotatore campione paralimpico Antonio Fantin, obiettivo sarà quello di individuare sempre il lato positivo anche nei momenti difficili, un corso rivolto a chi è amante delle sfide; e ancora: 'Come abitare i mondi digitali' della saggista e filosofa Maura Gancitano per cogliere possibilità e tossicità dei mondi digitali imparando a gestirne la complessità. Disponibili, inoltre, lezioni su problem solving creativo, cybersecurity e su come gestire un colloquio di lavoro.

I corsi su 'Edulia' sono oltre duecento, fruibili anche su App, e suddivisi in sette aree: Marketing e advertising, Scienze e tecnologie emergenti, Business e Startup, Crescita personale e soft skills, Strumenti pratici per il lavoro, Coding e programmazione, Arte e cultura. (ANSA).