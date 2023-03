Reverberation, libro su come usare la musica per vivere meglio

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - KEITH BLANCHARD, REVERBERATION.

CERVELLO E MUSICA (CORBACCIO, PP 234, EURO 22,00) Come possiamo e dobbiamo utilizzare la musica per vivere meglio? Arriva un libro che indaga con uno sguardo nuovo su musica e cervello : 'Reverberation', in libreria il 21 marzo per il Corbaccio, dello scrittore ed editore Keith Blanchard, con la prefazione di Peter Gabriel.

Mix perfetto di neuroscienze e cultura pop, il volume nasce proprio da un progetto coordinato da Peter Gabriel.

"Ognuno di noi interagisce in modo diverso con la musica, e molti la ascoltano senza pensarci, come quando respiriamo. Ma se riuscissimo a comprendere un po' meglio questo oggetto dalle mille sfaccettature che è la musica, potremmo avere a disposizione uno strumento potentissimo da utilizzare in qualunque situazione, dalla medicina all'educazione e alla psicoterapia. Questo libro non saprà dare tutte le risposte, ma spero ci aiuterà a formulare domande migliori" sottolinea Gabriel.

Questo viaggio con Reverberation mostra in che modo musica, scienza, tecnologia e medicina si incrocino attraverso le incredibili scoperte dei neuroscienziati e le testimonianze di artisti eccezionali come David Byrne, Laurie Anderson, Steve Aoki, Mick Fleetwood, Nick Mason, Youssou N'Dour, Hans Zimmer.

È dimostrato che la musica non è solo intrattenimento: è un mezzo di comunicazione profondamente radicato e potente. Le canzoni risuonano con le onde cerebrali e modificano il cervello: creando stati d'animo, facendo sedimentare le nostre memorie, consolidando le abitudini, quelle buone e quelle cattive, facendoci persino innamorare o disamorare.

La musica ci plasma, a un livello subconscio, nell'arco delle nostre giornate.

Il volume fa vedere anche in che modo la musica possa essere utilizzata per guarire dalle dipendenze, ridurre gli effetti dell'Alzheimer, incrementare la produttività e la creatività.

Studio Reverberation, di cui Gabriel è cofondatore, dedicato a media e intrattenimento è incentrato sul rapporto fra cervello e musica.