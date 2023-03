Un anno per il progetto letterario italo-tedesco Transriva

(ANSA) - BERLINO, 08 MAR - Compie più di un anno il progetto letterario "Transriva", che ha riunito venti scrittrici e scrittori italiani e tedeschi. Ogni scrittore ha scritto un testo nella propria lingua, che è stato poi continuato da un autore dell'altra nazionalità. Le coppie italo-tedesche di autori si sono incontrate di persona e hanno partecipato a laboratori creativi con gli studenti tedeschi della città di Aschersleben, in Sassonia-Anhalt.

Gli italiani coinvolti in Transriva sono Nadia Terranova, Giuliano Carlo De Santis, Margherita Lo Verde, Lorenzo Monfregola, Sabrina Amico, Dome Bulfaro, Carolina Lo Nero, Gianfranco Perriera, Gilda Policastro. Gli autori e autrici tedeschi sono Juliane Blech, Simone Buchholz, Nele Heyse, Matthias Jügler, Andre Schinkel, Jaroslav Rudis, Jörg Schieke, Isabelle Lehn, Carl Elze, Elmar Schenkel. Il progetto è stato patrocinato per l'Italia dall'Istituto Italiano di Cultura di Berlino e dall'Ambasciata d'Italia in Germania. Il coordinamento italiano è stato curato da Maria Giuliana, lettrice incaricata dal ministero degli Esteri, mentre la direzione tedesca è stata di Frank Nietsche e Jörg Blenke.

Nel Laboratorio creativo (Kreativwerkstatt) di Aschersleben, gli alunni e gli studenti hanno elaborato a loro volta i testi insieme a ciascun autore, in forma scritta, figurativa e video.

Il risultato di tutto il processo creativo è stato raccolto in un doppio volume. Una grande esposizione sul progetto Transriva, curata dall'artista Sven Grosskreutz, è ora in mostra alla Casa della letteratura della città di Halle e verrà anche presentata il 21 aprile al Goethe Institut di Roma. (ANSA).