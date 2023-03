'Astrid Lindgren Memorial Award 2023' a Laurie Halse Anderson

(ANSA) - BOLOGNA, 07 MAR - E' la scrittrice Laurie Halse Anderson, una delle principali autrici americane per ragazzi, la vincitrice dell'Astrid Lindgren Memorial Award 2023, annunciata in diretta alla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna. Dopo il successo letterario nel 1999 con il romanzo 'Speak' che racconta il dramma dello stupro, tradotto in numerose lingue, diventato un graphic novel illustrato da Emily Carroll, pubblicato in Italia da Il Castoro, e trasposto in film nel 2004, ha pubblicato anche libri per l'infanzia e illustrati. Altri titoli dell'autrice tra cui sono stati pubblicati in Italia da Giunti tra cui 'Così leggere da bucare le nuvole'. L'Astrid Lindgren Memorial Award, considerato il più prestigioso riconoscimento nel settore, premia il vincitore con 5 milioni di corone svedesi.

"Laurie Halse Anderson affronta temi scomodi con uno stile coinvolgente e toccante. La passione che mette nella scrittura tocca direttamente il cuore" ha detto la presidente della giuria, Boel Westin.

La motivazione della giuria sottolinea: "nei suoi densi romanzi young adult, Laurie Halse Anderson parla della ricerca del senso, dell'identità e del vero, sia nel presente che nel passato. Il suo è un realismo oscuro e brillante, che testimonia l'importanza del tempo e del ricordo nella vita di un adolescente. Dolore e ansia, desiderio e amore, disuguaglianze sociali e genere sono esaminati con acume stilistico e franco umorismo. La delicata intensità della sua scrittura rievoca momenti, atmosfere e sensazioni, senza alcuna esitazione di fronte alle difficoltà, nemmeno quelle a prima vista insormontabili".

Nata nel 1961 a Potsdam, nello stato di New York, Laurie Halse Anderson, che ora vive a Philadelphia, ha debuttato come scrittrice nel 1996. Nelle sue opere per ragazzi dà voce agli adolescenti con una sincerità anche brutale. Oltre all'attività di scrittrice, è fortemente impegnata sui temi legati a violenza sessuale, diversità e censura letteraria. (ANSA).