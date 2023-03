Whatever you say I am, torna in Italia la biografia su Eminem

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - La nuova edizione di "Whatever you say I am" di Anthony Bozza, pubblicato in Italia per la prima volta nel 2003, torna nelle librerie e nei digital store da mercoledì 8 marzo con Il Castello marchio Chinaski.

Marshall Bruce Mathers III, in arte Eminem, da oltre due decenni è uno dei musicisti rap più influenti e controversi del pianeta. Il volume, con una nuova veste grafica e una traduzione rivista e aggiornata, è basato su interviste esclusive con i membri della famiglia dell'artista, dichiarazioni di figure chiave del mondo della musica, sociologi e documenti fotografici.

Tra oltre 200 fonti in articoli, libri e documenti inediti, Bozza, anche grazie ai numerosi incontri con Eminem, è riuscito a raccontare vita e ascesa alla celebrità da una posizione privilegiata. Un punto di vista esclusivo che il rapper non ha mai più concesso ad alcun giornalista negli anni a venire.

Bozza, scrittore e giornalista di New York, è una firma di Rolling Stone USA, autore tra gli altri di bestseller su AC/DC, Slash, INXS e Tommy Lee. (ANSA).