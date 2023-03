Premio Mondello, costituito il Comitato di selezione

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Ha preso ufficialmente il via l'edizione 49 del Premio Letterario Internazionale Mondello, riconoscimento letterario di pregio curato e promosso, per conto del Comune di Palermo, dalla Fondazione Sicilia insieme con la Fondazione Circolo dei lettori, il Salone Internazionale del Libro di Torino, la Fondazione Andrea Biondo e d'intesa con la Fondazione Premio Mondello. Organo garante del Premio, il Comitato Esecutivo, formato dal presidente della Fondazione Premio Mondello Giovanni Puglisi e dal direttore editoriale del Salone del Libro Nicola Lagioia, elegge ogni anno un Giudice Monocratico e un Comitato di Selezione composto da tre componenti del panorama culturale.

Sono Cristina Cassar Scalia, Giordano Meacci e Matteo Moca i membri del Comitato di Selezione, presieduto da Giovanni Puglisi, della nuova edizione del Premio. Il giudice monocratico è Chiara Valerio, già vincitrice del Premio Opera Italiana della XLVI edizione con il romanzo Il cuore non si vede (Einaudi). Gli editori potranno sottoporre le candidature fino a venerdì 14 aprile scrivendo all'indirizzo savarino@circololettori.it.

