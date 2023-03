Bologna Prize for the Best Children's Publishers, vincitori 2023

(ANSA) - BOLOGNA, 06 MAR - Premiati, nella tradizionale cerimonia del primo giorno della Bologna Children's Book Fair, i vincitori della decima edizione del Bop 2023 - Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year. Il riconoscimento, istituito dalla Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna, in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori e Ipa-International Publishers Association, è destinato ai migliori editori per ragazzi a livello internazionale. Il premio è assegnato dagli editori stessi, chiamati a votare le case editrici che più si siano distinte nell'ultimo anno per innovazione, creatività e qualità delle scelte in ciascuna delle sei aree del mondo: Africa, Asia, Europa, Nord America, America Centro, Sud e Caraibi, Oceania.

A Palazzo Re Enzo, alla festa per i 60 anni della fiera, sono stati premiati: per l'Africa, Editora Trinta Zero Nove, dal Mozambico, primo editore indipendente dedicato alla pubblicazione di opere tradotte in Mozambico che ha poi ampliato il proprio catalogo per dare voce agli autori di minoranze. Per l'Asia, Wonder House Books, dall'India, impegnata nella pubblicazione di libri per bambini di alta qualità e interattivi che ha intrapreso la sua attività nel 2017. Per l'Europa, The Old Lion, dall'Ucraina, che realizza libri per tutta la famiglia. Per il Nord America, la canadese La Courte Échelle creata nel 1978 dallo scrittore Bertrand Gauthier, prima casa editrice del Quebec a dedicarsi esclusivamente alla letteratura per ragazzi. Acquistata nel 2015 da Mariève e Raymond Talbot ed entrata nel Gruppo Editoriale Short Scale, la casa editrice continua a perseguire la sua missione iniziata più di 40 anni fa. Per l'America Centro, Sud e Caraibi, Editorial Amanuta, Cile, editore che dal 2002 pubblica libri illustrati per bambini e ragazzi per intrattenere, ispirare, commuovere e insegnare.

Per l'Oceania, Magabala Books, casa editrice indigena leader in Australia. Di proprietà e guidata da aborigeni, celebra e coltiva il talento e la diversità delle voci aborigene e degli isolani dello Stretto di Torres provenienti da tutta l'Australia, tra cui autori pluripremiati. Magabala nel 2020 è stato premiato come Piccolo editore dell'anno agli Australian Book Industry Awards. (ANSA).