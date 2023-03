8 marzo, arriva l'audiolibro di 'Ragazze per bene'

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 06 MAR - Per I'8 marzo arriva in audiolibro 'Ragazze per bene' (NN) di Olga Campofreda letto dall'attrice Doriana Costanzo, in esclusiva per Audible.

E' la storia di Clara che si ribella a sogni e consuetudini che non le appartengono per intraprendere una strada diversa, tutta sua, da costruire con consapevolezza giorno dopo giorno, proposta al Premio Strega 2023 dalla scrittrice Gaia Manzini perché «sa raccontare con grazia e incisività la vertigine di chi si sente estraneo anche nella sua stessa terra".

"Ci avevano cresciute lasciandoci credere che saremmo diventate donne quando avremmo imparato a badare a una casa tutta nostra, a prenderci cura dei nostri figli, di nostro marito. Crescere non sembrava poi così difficile, le istruzioni erano davanti ai nostri occhi, erano ovunque: a scuola, a casa, in chiesa la domenica, alla cassa del supermercato. Non eravamo pronte a fare i conti con il desiderio, nessuno ce ne aveva mai parlato" dice la Campofreda in questo romanzo che invita ai cambiamenti senza paura.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, Audible - società Amazon tra i maggiori player nella produzione e distribuzione di audio entertainment di qualità, arricchisce il catalogo di audiolibri con tanti nuovi titoli dedicati all'esplorazione dei diversi aspetti dell'essere donna.

Tra questi 'Amatissime' della Premio Campiello Giulia Caminito, narrato dalla stessa autrice, in cui si racconta attraverso le vite di cinque donne e autrici eccezionali del Novecento italiano: Elsa Morante, Paola Masino, Natalia Ginzburg, Laudomia Bonanni, e Livia De Stefani.

In audiolibro anche 'Ferita di guerra' di Giulia Fazzi, narrato da Irene Giuliano, storia di un'operaia stuprata dal "padrone" perché impari a tenere la bocca chiusa; "L'arte di restare a galla" di Valentina Ferrari, narrato da Valeria Fuso dove con grazia e umorismo l'autrice tenta di esorcizzare i mostri che abitano nella testa di una giovane donna di oggi e 'La portalettere' di Francesca Giannone, narrato da Sonia Barbadoro che ci porta nel Salento del 1935 dove Anna diventa la prima postina del paesino del sud Italia in cui vive con il marito Carlo. La notizia fa storcere il naso alle donne e suscita risatine di scherno negli uomini. (ANSA).