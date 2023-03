Trieste città dei libri, Triestebookfest ne esalta Sfumature

(ANSA) - TRIESTE, 02 MAR - Con la sua tradizione letteraria, gli scrittori che l'hanno popolata e narrata, le librerie, le biblioteche, le case editrici e i caffè letterari, Trieste è città di libri e lettori: per questo motivo Triestebookfest dedica la settima edizione del Festival proprio a Trieste e alle sue "Sfumature", con l'obiettivo di diffondere le narrazioni della città, "per accrescere la consapevolezza e la fruizione delle sue tradizioni letterarie e di come queste sono vive nel presente". Ideato e realizzato dall'associazione culturale Triestebookfest, con la co-organizzazione del Comune di Trieste, l'evento è promosso in collaborazione con circa 40 realtà culturali. Il programma, presentato oggi, prevede un'Anteprima da domani al 9 marzo di Triestebookfest e il Festival 'Sfumature' dal 10 al 12 marzo. In programma ci sono 30 eventi durante i quali verranno raccontati i libri per promuovere la lettura, anche attraverso laboratori, spettacoli e momenti di intrattenimento. Tra gli ospiti attesi Veit Heinichen, Pierdomenico Baccalario e Luigi Nacci. "Per declinare il tema Trieste - afferma la presidente di Triestebookfest Loriana Ursich, che condivide la direzione artistica e organizzativa del Festival insieme a Angela Del Prete, Alessandra Janousek, Anna De Marco, Lorenza Cesaratto e Federica Ribolli - si è scelto di narrare una città diversa, autentica e inusuale, rappresentando il suo mondo culturale ricco di sfumature che, senza rinnegare autori e opere che nel passato l'hanno reso importante nel panorama italiano ed europeo, è riuscito ad evolversi". Attraverso la formula consolidata del Festival - hanno spiegato i promotori - e con l'organizzazione di eventi collaterali, Triestebookfest racconta le storie che appartengono alla città: sia quelle del passato, quando Trieste ha iniziato a costruire la propria importanza economica e culturale, sia quelle dei giorni nostri, dove il concetto di multiculturalità ha assunto nuovi valori. (ANSA).