'Leadership', come diventare una 'guida carismatica'

GIANLUCA GIANSANTE, 'LEADERSHIP' (CAROCCI, PP. 184, EURO 15) Motivare, ispirare, rispettare le regole e dare il buon esempio, risolvere problemi, tenere unito un gruppo per condurlo verso obiettivi condivisi: sono i compiti principali di un leader; in ambito sociale, politico, aziendale, istituzionale.

Ma come si diventa 'guida carismatica'? L'autore Gianluca Giansante, docente universitario e consulente, mette al servizio del lettore la sua lunga esperienza sul tema e spiega che un vero leader non cerca il potere ad ogni costo, non è malato di fama, non è avido, né borioso, piuttosto è altruista e generoso; non agisce mai per mero calcolo, si fa in quattro per gli altri, non è interessato a ingigantire il proprio ego, si rimbocca le maniche, per primo, e ha un solo fine: il bene della comunità.

Il leader ideale è empatico, sensibile, attento, sa fare un passo indietro, entra in contatto con i propri sentimenti, comprende le ragioni del prossimo, sa ascoltare i bisogni e le esigenze di coloro che gli sono accanto. Non tratta se stesso meglio degli altri. Non si mette sul piedistallo, non guarda dall'alto al basso; un buon leader si mescola, sta in mezzo alla gente; le persone si identificano nel leader perché lo sentono vicino, uguale, accessibile. La superbia, infatti, per un leader è l'inizio della fine. La leadership, sottolinea Giansante, è un processo collettivo. Il leader è una persona che si impegna per rendere il mondo un posto migliore. 'Leadership - Teorie, tecniche, buone pratiche e falsi miti' - edito da Carocci - illustra inoltre caratteristiche ed esperienze di alcuni grandi personaggi, da Marco Aurelio a Winston Churchill, da Gandhi a Malala Yousafzai. Giansante stila infine una lista di dieci regole necessarie per diventare leader efficaci, tra queste: da soli non si va da nessuna parte; importante circondarsi di persone che facciano vedere il rovescio della medaglia, perché le critiche sono preziose.

Giansante sottolinea inoltre che leader sono non soltanto i capi di Stato; anche l'ultimo assunto di un'azienda può portare cambiamenti positivi nel luogo di lavoro e motivare gli altri a fare di più e meglio.

Gianluca Giansante è socio dello studio di comunicazione e relazioni istituzionali 'Comin & Partners', e insegnante di Comunicazione digitale e reputazione istituzionale all'Università Luiss Guido Carli. Il ricavato delle vendite del libro andrà a supportare una studentessa o uno studente meritevole per partecipare al master in Management politico della Business School 24 Ore, con una borsa di studio in ricordo di Fabrizio Forquet.