'The Consultant', esce l'atteso thriller di Bentley Little

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - BENTLEY LITTLE, 'THE CONSULTANT' (VALLECCHI FIRENZE, PP. 392, EURO 20) - Brividi a non finire in questo libro di uno dei maestri della commedia nera e dell'horror satirico, Bentley Little, autore insignito del prestigioso premio Bram Stoker, il 'papà' del Conte Dracula. Tra i fan di Little si annoverano Dean Koontz e Stephen King. 'The Consultant' arriva in Italia pubblicato dalla prestigiosa casa editrice Vallecchi Firenze; nella traduzione di Ariase Barretta.

'The Consultant' è un thriller aziendale; un racconto a tinte fosche sulla vita in ufficio. A muovere i fili della trama un terribile consulente di nome Patoff, alto, snello, dagli occhi di serpente. Questo misterioso signore ingaggiato per risolvere un problema, pian piano, semina il panico: posiziona telecamere in ogni angolo, nei bagni persino, per controllare quanta carta igienica viene consumata, perché spiega in un dialogo clou 'l'uso improprio delle forniture' non si può trasformare 'in un inutile spreco di denaro per l'azienda'. Patoff chiama i dipendenti nel cuore della notte, minaccia le famiglie. Chi si mette contro Mr. Patoff rischia la pelle. Patoff è descritto come 'uno squalo senz'anima', il cui unico intento è tagliare teste. In lui non c'è nulla di autentico. Anche quando sorride il suo sorriso è solo un tentativo falso di mostrarsi gentile.

Patoff è capace di piombare in casa senza preavviso, mostrandosi calmo in apparenza. Patoff ha un'espressione ossequiosa e un volto che cela un ghigno beffardo. Che la storia sia ad alta tensione, al lettore è chiaro fin dalla dedica dell'autore. Si legge in apertura di romanzo: 'Alla famiglia Konefsky: Bob, David e soprattutto Natalie, la quale conosce bene gli orrori del mondo lavorativo contemporaneo'.

'The Consultant' è un libro avvincente perché Little, al solito, con sguardo acuto e brillante rintraccia pericoli e abissi che si celano nell'apparente serena normalità del quotidiano. Dal libro è tratta la serie omonima in onda su Amazon Prime Video dal 24 febbraio. Nel ruolo di Patoff il due volte premio Oscar Christoph Waltz. Bentley Little è nato nel 1960 a Mesa, Arizona.

Scoperto dallo scrittore Dean Koontz, Bentley Little dal 1990 pubblica in media un libro all'anno, evita la pubblicità e raramente rilascia interviste. Nel 2022 Vallecchi Firenze ha pubblicato il suo romanzo d'esordio, 'The Revelation'. Sono in corso di pubblicazione anche le altre opere. (ANSA).