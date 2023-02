Sangue in una Sicilia barocca

(ANSA) - ROMA, 17 FEB - CARMELO SARDO, 'DOVE NON BATTE IL SOLE' (BIBLIOTHEKA, PP. 336, EURO 18,00).

'Dove non batte il sole' è thriller, giallo, racconto di formazione e, in filigrana, un saggio sul fine pena mai. Carmelo Sardo lega a doppio filo fiction e attualità. I temi sono quelli a lui cari: il carcere, la giustizia. Nella postfazione del libro, Sardo si toglie i panni del romanziere e indossa quelli del cronista: 'Quel che sappiamo - scrive - è che ci sono quasi mille e trecento persone condannate all'ergastolo ostativo sepolte nelle nostre carceri. C'è perfino chi è andato ben oltre i trent'anni di galera. E non solo si è recuperato, ma ha preso non una, ma due lauree. Sono altri uomini, non sono più il reato che hanno commesso. Ma non ancora per lo Stato italiano'. La storia si svolge in un paesino di fantasia, Rammusa, incastonato in una Sicilia barocca, tra le province di Siracusa e Ragusa.

Protagonista è un personaggio di nome Stefano Macrì, studente universitario di 27 anni, sospettato di aver ucciso i genitori, proprietari di una gioielleria. Per il ragazzo comincia una via crucis. Sardo definisce il libro 'un romanzo di forti passioni, un romanzo che fa arrabbiare'. Un romanzo scritto con una lingua lucida e magnetica: 'Dormiva stravaccato a pancia sotto, con le braccia aperte che sembrava un Cristo in croce, e quelle gambe lunghe e secche allargate una a levante, l'altra a ponente, e i piedi quarantaquattro che gli penzolavano oltre il materasso". Carmelo Sardo, classe '61, siciliano di Porto Empedocle, è caporedattore Tg5. Ha esordito nella narrativa nel 2010 con 'Vento di tramontana' (Mondadori). Ha pubblicato inoltre 'Malerba' (Mondadori, 2014) scritto a quattro mani con il detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli, 'Per una madre' (Mondadori, 2016), 'Cani senza padrone - La Stidda, storia vera di una guerra di mafia' (Zolfo editore, 2020), 'L'arte della salvezza - Storia favolosa di Marck Art' (Zolfo editore, 2021).

(ANSA).