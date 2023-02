Soglie, viaggio tra i mondi narrativi di Marina Pierri

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - I dodici archetipi eroici: l'Innocente, l'Orfana, la Guerriera, l'Angelo Custode, la Cercatrice, la Distruttrice, l'Amante, la Creatrice, La Sovrana, la Maga, la Saggia e la Folle ci conducono in un percorso che parte dal Mondo Ordinario per andare allo scoperta del Mondo Straordinario nel podcast 'Soglie' di Marina Pierri. E' un viaggio tra i mondi narrativi, dal 17 febbraio in esclusiva su Storytel. Quali storie hai amato, di quali non potresti fare a meno e perché? Il Viaggio dell'Eroina della Pierri, co-fondatrice e direttrice artistica di FeST - Il Festival delle Serie Tv, è una mappa, una struttura che genera e informa, ma senza le caratteristiche di chiusura di una griglia. Composto da 14 episodi, il racconto si sviluppa con personaggi che fanno pienamente parte dell'immaginario collettivo. Dalla Dorothy Gale de Il Mago di Oz passando per Eleven di Stranger Things e Alice nel Paese delle Meraviglie. Un episodio pilota introduttivo, dodici episodi dedicati a ciascuno degli archetipi narrativi nella loro naturale successione, capaci di comporre una vera e propria "metastoria" e un episodio conclusivo a tirare le fila del viaggio compongono un quadro che ci ricorda che siamo parte di un grande arazzo che ci precede e scandisce le tappe della nostra grande storia umana. Studiosa di narratologia, Pierri ha esplorato nel suo primo libro 'Eroine' (Edizioni Tlon) gli archetipi narrativi del Viaggio dell'Eroina diventato ora un podcast originale Storytel.

Nella primavera 2023 è prevista l'uscita del suo nuovo libro per Giulio Perrone Editore. (ANSA).