Salone Libro: Giordano, non ci sono le condizioni per candidarmi

(ANSA) - TORINO, 15 FEB - "Non ci sono le condizioni di indipendenza e serenità con cui iniziare un percorso così importante, in un momento di passaggio tanto delicato per il Salone". Lo scrittore Paolo Giordano spiega così la scelta di non partecipare alla corsa per la direzione del Salone del Libro di Torino. A Giordano era stato proposto di guidare in tandem con la scrittrice Elena Loewenthal il Salone dopo Lagioia.

