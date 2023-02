Wegil to Read, parte rassegna tra libri e musica

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - A bordo di libri a suon di musica.

Parte 'Wegil to Read', nuova rassegna di tre giorni gratuita, nata da un'idea della conduttrice radiofonica e curatrice di eventi culturali Margherita Schirmacher, promossa dalla Regione Lazio in collaborazione con Arte2o. Dal 24 al 26 febbraio al WeGil, hub culturale della Regione Lazio a Trastevere si alterneranno ospiti con novità editoriali che rifletteranno insieme al pubblico sul legame che la parola scritta ha con la musica nei nuovi fenomeni letterari. Ad aprire la rassegna, il 24 febbraio alle 19.00, la podcaster e redattrice Fosca Donati con il nuovo romanzo 'C'era una volta ed era la prima' (Vallardi editore), con un'intervista di Fabio Canino, a suon di rock anni '90. Intervengono musicalmente Rebecca Pagani e Davide Pelliccioni. A seguire la rapper italoafricana Karima 2G con l'anteprima nazionale della sua opera d'esordio, 'Il corpo nero' (Fandango Libri,) presentata da Giulia Blasi e seguita da un dj set e performance dell'autrice. Tra gli ospiti dei giorni successivi Elena Ghiretti, Cecilia Lavatore, Flavio Solo, Diamond e il poeta Er Pinto, Stefano Cipolla, Maurizio Rossato, Giancarlo Cattaneo, Alice Mammola, Valentina Savi, Alessandra Mureddu, Andrea Pomella, l'attrice Elisa Zanotto, il disegnatore Holdenaccio. E tra i protagonisti speciali dal mondo della musica Pino Marino, Alessandro D'Alessandro, Folcast, Bob Angelini, Luca Carocci, Giulia Anania, Ice One, Chiara Cami.

Tutte le presentazioni di libri sono seguite da mini live set di personalità di spicco del mondo musicale che andranno ad approfondire temi trattati nei volumi. Saranno proposte interviste attorno al tema del rapporto tra poesia e rap, reading con sonorizzazioni dal vivo, approfondimenti sulla scrittura cantautoriale, contest aperti al pubblico di trasformazione in musica di racconti, registrazioni aperte al pubblico di interviste, podcast sul tema della creatività tra musica, fumetti su alcune delle figure più interessanti della storia della musica.

La rassegna è finanziata da LAZIOcrea, con le risorse della Regione Lazio per il Programma annuale 2021 per le "Iniziative e gli interventi regionali in favore della promozione del libro, della lettura e delle piccole e medie imprese editoriali del Lazio".

Tornerà a Roma inoltre per questa occasione Parole Note Live, uno 'spettacolo della poesia' che accompagna il pubblico in un inaspettato percorso emotivo. Dalla consolle, Maurizio Rossato programma la ricercata sequenza di video musiche, mentre Giancarlo Cattaneo legge brani e poesie.

Per tutti i giorni della rassegna sarà aperto un contest per la trasformazione in musica di un brano tratto dal libro di Lorenzo Gioielli, 'Lettere agli amanti' (Giulio Perrone Editore). I vincitori si esibiranno domenica 26, alla serata finale. (ANSA).