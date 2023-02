Da ex parlamentare Lega Pillon libro su "ideologia gender"

(ANSA) - PERUGIA, 09 FEB - L'ex parlamentare della Lega Simone Pillon ha dedicato un libro alla "parabola dell'ideologia Gender". Sarà presentato venerdì 10 febbraio alle 18, presso la Sala San Francesco Palazzo Arcivescovile di Piazza IV Novembre a Perugia. "Manuale di resistenza al pensiero unico. Dal gender al transumanesimo" il titolo del volume.

Secondo Pillon l'ideologia Gender "sotto le mentite spoglie della tutela dei diritti mira a cancellare l'identità sessuale dei giovani e ad eliminare la famiglia e le tradizioni familiari, trasformandole persone in individui isolati". Il testo descrive le radici filosofiche di questo fenomeno, riporta le vicende di cronaca e propone soluzioni per contrastare il pensiero unico.

Tra gli interventi annunciati alla presentazione quello del vescovo di Perugia-Città della Pieve, monsignor Ivan Maffeis, per i saluti, e di Massimo Gandolfini, presidente del Family day. (ANSA).