Al via gli eventi dell'anteprima del festival Dedica

(ANSA) - PORDENONE, 06 FEB - Undici appuntamenti - dal 15 febbraio al 5 marzo - tutti a ingresso gratuito e distribuiti in altrettanti comuni del Friuli Venezia Giulia, fra i quali tre nuovi ingressi, Bagnaria Arsa, Fontanafredda e San Martino al Tagliamento, che affiancheranno Azzano Decimo, Budoia, Cordenons, Pordenone, Sacile, Sesto al Reghena, Udine, Zoppola: è la struttura di Anteprima Dedica 2023 a Maylis de Kerangal, percorso di avvicinamento al festival organizzato dall'associazione culturale Thesis e atteso a Pordenone per la sua 29/a edizione, dal 18 al 25 marzo.

Undici tappe di un viaggio alla scoperta di una delle più rilevanti scrittrici contemporanee, l'autrice francese Maylis de Kerangal.

"Seguendo le suggestioni evocate dalla sua prosa ampia, tagliente, accurata e allo stesso tempo poetica e storie che spesso hanno per protagonisti persone ai margini della società o i riti di passaggio nella vita dell'individuo - ha spiegato oggi Andrea Visentin, curatore del progetto delle anteprime - abbiamo costruito un programma di letture sceniche, narrazioni in musica, conversazioni. A tradurlo nelle varie espressioni artistiche saranno ancora una volta attori, scrittori, poeti e musicisti". (ANSA).