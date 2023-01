BolognaRagazzi Award, i vincitori dell'edizione 2023

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Sono stati 2349 i titoli candidati da 644 editori provenienti da 59 Paesi e regioni del mondo al BolognaRagazzi Award 2023- Braw della Bologna Children's Book Fair che conferma anche in questa edizione un incremento delle proposte. E sono arrivate per la prima volta sui tavoli del premio libri da Bangladesh, Cipro, Macedonia, Malesia, Porto Rico e Venezuela.

Diviso in categorie, Fiction, Non Fiction, Opera Prima (riservata agli autori esordienti), Comics e la categoria speciale dedicata quest'anno alla Fotografia, il premio ha visto crescere in particolare in questa edizione le proposte di Fiction, Comics e Opera Prima.

Per le categorie Fiction, Non-Fiction, Opera Prima e per il premio New Horizons, a valutare le centinaia e centinaia di libri sono stati: Doris Breitmoser (Germania); Riccardo Falcinelli (Italia); Orna Granot (Israele); e Dee Lalljee (Regno Unito).

Questi i vincitori: per la Fiction "Todo lo que pasó antes de que llegaras" (Everything That Happened Before You Arrived), scritto e illustrato da Yael Frankel, pubblicato dall'editore Limonero, Argentina. Per la Non Fiction "Art of Protest" di De Nichols, illustrato da Diana Dagadita, Saddo, Olivia Twist, Molly Mendoza, Diego Becas. pubblicato da Big Picture Press (Bonnier Books UK), 2021, Regno Unito. Per l'Opera Prima "Mariedl. Une histoire gigantesque" (Mariedl. A Gigantic Story) con testo e illustrazioni di Laura Simonati, pubblicato da Versant Sud, 2022, Belgio. Per i Comics i vincitori sono: per il livello Early Reader (Primi Lettori) Whose Sock?" con testo e disegni di Sun Jun, pubblicato da Hsin Yi Publications, 2020 Cina, per il livello Middle Grade (bambini/e) "Un matin" (One Morning) di Jérôme Dubois con disegni di Laurie Agusti, pubblicato da La Partie, 2022, Francia, per gli Young Adult "坂月さかな作品集 プラネタリウム・ゴースト・トラベル" (Planetarium Ghost Travel The Art of Sakatsuki Sakana) con testo e disegni di Sakana Sakatsuki, pubblicato da PIE International Inc., 2021, Giappone. Per la Fotografia, "Seen and Unseen" di Elizabeth Partridge con immagini di Lauren Tamaki, pubblicato da Chronicle Books, 2022, Usa.

Il premio speciale New Horizons è andato a "El bolso" (The Purse) di María José Ferrada con illustrazioni di Ana Palmero Cáceres, pubblicato da Alboroto Ediciones, 2021, Messico.

Tra le tendenze di maggior novità di questa edizione, il tema del notturno: la notte irrompe nelle narrazioni dedicate ai più piccoli da ogni parte del mondo ponendosi come spazio di immaginazione. Altra novità, l'attenzione alla parola: tra abbecedari, libri di fiction e di non-fiction, titoli da ogni Paese mettono lingue a confronto, ne raccontano la storia o insegnano a "dare un nome", dando espressione a un bisogno di rinominare il mondo che è sintomo della necessità di ridefinirlo. Dal lato opposto, i libri senza parole: la crescita esponenziale che negli ultimi anni ha portato ormai a equipararli ai libri "scritti" dà prova di un cambio di sensibilità avvenuto nel gusto e nella percezione del pubblico.

Si amplia con visioni nuove anche la non-fiction per bambini e ragazzi, già protagonista delle ultime edizioni del premio e prosegue anche il discorso sull'ambiente. (ANSA).