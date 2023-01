"La ragazza di neve", 27 gennaio arriva serie tv Netflix

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Diventa una serie televisiva Netflix con Milena Smit "La ragazza di neve", il thriller dello scrittore spagnolo Javier Castillo, autore da oltre 1 milione di copie. La serie esce in contemporanea mondiale il 27 gennaio sulla piattaforma streaming.

Cresciuto a Malaga, Castillo, con i suoi romanzi, in corso di traduzione in più di 60 Paesi, ha ottenuto un grande successo editoriale. 'La ragazza di neve', pubblicato in Italia da Salani nella traduzione di Camilla Falsetti, ruota intorno alla sparizione della piccola Kiera Templeton, 3 anni, durante la parata del Giorno del Ringraziamento nel 1998, a New York.

Succede tutto in un attimo: il padre perde la presa leggera della mano di sua figlia e improvvisamente non la vede più, inghiottita dalla folla che si spintona. Dopo lunghe ricerche, vengono ritrovati solo i suoi vestiti e delle ciocche di capelli. Una studentessa di giornalismo si dedica al caso conducendo un'indagine parallela. Cinque anni dopo, nel 2003, nel giorno del compleanno di Kiera arriva ai suoi genitori uno strano pacchetto. (ANSA).