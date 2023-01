Animali uomini e parchi, tra bellezza e nuove sfide

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - ANIMALI UOMINI E PARCHI, GIAMPIERO SAMMURI CON GIANNI MONTESANO (Pandion Edizioni, pp.176, 18 euro). Il falco pescatore, il lupo, il cinghiale e l'orso, accanto ad animalisti e cacciatori. Ma anche il "sistema dei parchi", con gli aspetti normativi, i cambiamenti dovuti al covid e i temi attualissimi della sicurezza e del turismo sostenibile. È dedicato al racconto della bellezza della natura (e dei suoi 'abitanti') e alle criticità del mondo delle aree naturali protette il volume "Animali uomini e parchi", scritto da Giampiero Sammuri con Gianni Montesano, edito da Pandion.

Con due introduzioni, una scritta dal biologo Luigi Botani e l'altra da Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e presidente onorario di Legambiente, il volume presenta al lettore dati scientifici alternandoli al racconto di esperienze vissute direttamente sul campo. Arricchito con fotografie e disegni, il libro prevede per ogni paragrafo il "tempo di lettura", uno strumento che permette di scegliere facilmente un diverso ordine in cui leggere le varie parti. Il volume si conclude con il pacchetto di proposte della Federparchi alle istituzioni e alle forze politiche per rendere più efficace l'azione delle aree naturali protette. (ANSA).