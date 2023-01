(ANSA) - ROMA, 23 GEN - HADLEY FREEMAN, I FRATELLI GLASS (Rizzoli, pp.400, 20 euro; traduzione di Michele Martino). Un memoir che attraversa gli avvenimenti più tragici del secolo scorso, ma anche l'interessante saga di una famiglia alle prese con fughe, eroismi, addii tra l'Europa e gli Stati Uniti. Si intitola "I fratelli Glass" il libro di Hadley Freeman edito da Rizzoli in occasione del Giorno della Memoria. Dopo aver trovato una scatola piena di lettere e fotografie e un libro di memorie di sua nonna Sala, nata nel 1910 in un paesino dell'impero austroungarico, ultima di quattro fratelli, emigrata prima a Parigi e poi arrivare in America a ridosso della Seconda guerra mondiale, l'autrice sceglie di ricostruire la storia della sua famiglia a partire dalle origini ebraiche. Il libro compie un cammino a ritroso lungo 100 anni e compone un affresco variegato. Tutto inizia dalle vite dei quattro fratelli Glass: Sala, la nonna di Freeman, intrappolata in un matrimonio infelice, e i suoi 3 fratelli, Alex, couturier di successo e poi gallerista d'arte, amico di Dior e Chagall, la cui fortuna cela ombre e ambiguità; Jacques, benvoluto da tutti ma nato sotto una cattiva stella, patriota al servizio del suo paese di adozione; Henri, ingegnere meticoloso, inventore di un dispositivo fondamentale per la resistenza nella Francia occupata. (ANSA).