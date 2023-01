'Il male che gli uomini fanno' di Dazieri in versione audiolibro

(ANSA) - ROMA, 19 GEN - Diventa audiolibro il romanzo di Sandrone Dazieri 'Il male che gli uomini fanno' (HarperCollins).

Con la voce narrante di Viola Graziosi, sarà disponibile da venerdì 20 gennaio, in vendita in esclusiva su Audible. I diritti del romanzo, uscito in Italia a ottobre 2022, sono già stati venduti in Germania, Francia, Spagna, Grecia, Polonia, Olanda, Romania e America Latina.

'Il male che gli uomini fanno', con la poliziotta Itala Caruso, detta la Regina, ruota intorno al rapimento della sedicenne Amala Cavalcante, imprigionata nel sotterraneo di un vecchio edificio. Trent'anni prima la Regina era stata incaricata di trovare le prove per mandare in carcere l'uomo accusato di essere il Persico, l'assassino che aveva rapito e strangolato tre ragazze adolescenti. Itala non poteva rifiutare, ma sapeva che stava facendo la scelta sbagliata. All'epoca l'avvocato Francesca Cavalcante, zia di Amala, aveva difeso senza successo l'uomo accusato di essere il Persico. Lei sa che il suo cliente era innocente e che il vero assassino è ancora in giro. E che forse è stato lui a rapire sua nipote. Gershom Peretz, detto Gerry, dichiara di essere un turista israeliano, ma è arrivato subito dopo il rapimento di Amala e sembra disposto a tutto pur di ritrovarla. Anche a uccidere. (ANSA).