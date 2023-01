Mollicone, la legge anti-pirateria tuteli anche mondo del libro

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - E' iniziato l'iter di approvazione della proposta di legge per la prevenzione e la repressione della pirateria audiovisiva che la commissione Cultura esaminerà con la commissione Tlc. Lo annuncia il presidente della Commissione Cultura della Camera, il deputato di FdI Federico Mollicone spiegando che la proposta di legge si prefigge l'obiettivo di "garantire il contrasto immediato alla pirateria a tutela della creatività nazionale".

"Questa battaglia parlamentare era stata portata avanti già nel corso della XVIII legislatura e, oggi, rappresenta una sfida cruciale. La pirateria audiovisiva ed editoriale causa ogni anno agli editori e ai produttori di contenuti danni enormi, con ricadute sull'economia nazionale e sull'occupazione di migliaia di lavoratori" afferma Mollicone ricordando che se da una parte si afferma un'offerta legale sempre più ampia e competitiva, dall'altra chi viola il diritto d'autore lo fa sempre di più in modo selettivo concentrando il proprio interesse su specifici contenuti: "I dati confermano un aumento, nell'ultimo anno, dell'incidenza complessiva della pirateria tra la popolazione adulta, che si attesta al 43 per cento. Di fatto, l'impatto della pirateria sull'economia del mondo del libro ed editoriale è molto alto: i libri piratati costano al mondo del libro 771 milioni di mancato fatturato, pari al 31 per cento del valore complessivo del mercato al netto di editoria scolastica ed esportazioni. Per questo - conclude Mollicone - porteremo avanti un ampliamento delle norme per garantirne l'applicazione anche al settore editoriale". (ANSA).