"La resistenza dimenticata", storia di sei partigiani

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sarà presentato a Roma, il prossimo 27 gennaio, ricorrenza del Giorno della Memoria, dedicato alla commemorazione delle vittime dell'Olocausto, il volume "La Resistenza dimenticata", che racconta la vita e l'impegno di sei partigiani, dirigendo un fascio di luce nuova sulle azioni di guerriglia, sulle vicende umane e svelando misteri sulla morte di alcuni di loro.

Si tratta - spiegano gli autori, i giornalisti Carlo Picozza e Gianni Rivolta - di sei patrioti che, pur avendo avuto un ruolo cruciale nella lotta per la Liberazione dal nazifascismo, sono stati trascurati, quando non addirittura dimenticati dalla storiografia della Resistenza".

Luciano Lusana, Riziero Fantini, Salvatore Petronari, Maria Baccante, Raffaella Chiatti e Anna Carrani sembrano, insomma, caduti, in un cono d'ombra. "Perché - si chiedono Picozza e Rivolta - personaggi così importanti per l'insurrezione, non solo romana, contro il nazismo e il fascismo non vengono ricordati come meriterebbero? O, come nel caso di Lusana, capo dei servizi di Informazione del Partito comunista clandestino, per un periodo responsabile della IV zona dei Gap, appaiono fatti segno da una rimozione collettiva che sembra voluta?". E con la loro ricerca, un lavoro pluridecennale, forniscono risposte e spiegazioni documentate.

Il testo si legge come quello di una spy story, pur mai venendo meno al rigore della ricerca storica. Ci sono voluti anni di lavoro, incroci di testimonianze, colloqui orientativi e consultazione di documenti per ultimare il lavoro di scavo con cui gli autori, in alcuni casi, smontano le ipotesi sin qui avanzate, fornendo ragguagli documentali ai fatti, molti inediti, sui quali orientano l'attenzione loro e quella del lettore. (ANSA).