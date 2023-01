ANSA-BOX/Benedetto XVI, le ultime riflessioni sul cristianesimo

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 02 GEN - Le ultime riflessioni di Benedetto XVI su alcuni temi fondamentali della religione cristiana saranno raccolte in un libro, con inediti, che uscirà postumo per Mondadori il 20 gennaio. A conclusione della sua vita, è stato lo stesso Papa emerito ad acconsentire che questo materiale venisse riunito in un volume, al quale la casa editrice sta lavorando con impegno in questi giorni, che avrà come titolo "Che cos'è il Cristianesimo. Quasi un testamento spirituale", di cui anticipiamo la copertina.

Oltre ai testi scritti dal Papa emerito durante la sua permanenza nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, il libro contiene alcuni saggi inediti. Tra i molti temi trattati ritroviamo alcuni capisaldi del pensiero di Joseph Ratzinger: l'importanza delle radici del cristianesimo, il dialogo tra le religioni, il rapporto tra cristiani ed ebrei. A questi argomenti se ne affiancano altri meno noti che mettono in luce la grande umanità di Papa Benedetto XVI come, ad esempio, il suo grande amore per la natura e il forte legame con il nostro Paese dove Benedetto XVI ha trascorso gran parte della sua esistenza, pur senza scordare l'amore per la sua terra di origine. Come recita il sottotitolo, il volume è quasi un testamento spirituale, dettato dalla sapienza del cuore di un maestro sempre rispettoso della fede dei semplici, ma anche pronto al dialogo con gli uomini di buona volontà che ai credenti chiedono ragione della loro fede.

Nel 1968 Ratzinger pubblicò 'Introduzione al Cristianesimo', nato dalle sue lezioni all'università di Tubinga nel 1967, che ha rivelato, come ha ricordato recentemente all'ANSA Piergiorgio Odifreddi, quanto fosse "molto più avanti di quelli che oggi sono considerati teologi progressisti". Il pontificato inedito di un gigante della teologia divenuto Papa viene raccontato in "Ratzinger. Il Papa sceso dal trono" del vaticanista Giacomo Galeazzi, in uscita nei prossimi giorni per Rubbettino. E il 25 gennaio arriva in libreria anche "Ratzinger la scelta. Non sono scappato" (Edizioni San Paolo) del vaticanista Orazio La Rocca, con la prefazione del suo storico segretario, monsignor Georg Gänswein, in cui vengono ripercorsi e documentati i momenti salienti di questi dieci anni da Papa emerito, dai primissimi giorni fino alla triste e dolorosa vicenda che ha visto Ratzinger accusato di aver coperto un prete pedofilo quando era arcivescovo di Monaco e Frisinga. (ANSA).