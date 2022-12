ANSA/ Libri 2023, nuovo Rushdie e sorelle poliziotte Bartlett

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 29 DIC - 'La città della vittoria' di Salman Rushdie, il primo romanzo dopo l'agguato a un festival letterario nello stato di New York, nell'agosto 2022, è tra i titoli più attesi del 2023. Il libro, che uscirà in Italia a febbraio per Mondadori, ci porta nell'India del XIV secolo dove Pampa Kampana, una bambina di nove anni, ha un incontro con una dea che cambierà il corso della storia. Tra le star anche Ian McEwan con 'Lezioni' (Einaudi) che vede Roland Baines, grande talento del pianoforte, fare i conti con un trauma insuperabile e Cormac McCarthy con 'Il passeggero' (Einaudi), primo volume di una diade che si completerà il prossimo autunno con 'Stella Maris', che ci porta al largo della costa del Mississippi dove Bobby Western scorge il profilo di un aereo affondato.

Alicia Giménez-Bartlett, la creatrice di Pedra Delicado, inaugura una nuova serie con protagoniste due sorelle poliziotte, appena uscite dall'Accademia e pronte a tutto pur di risolvere il loro primo caso in 'La presidente' (Sellerio). Sale l'attesa per il memoir del principe Harry, 'Spare. Il minore' (Mondadori) che sarà pubblicato in contemporanea mondiale il 10 gennaio. Il libro del Duca di Sussex nelle prime pagine ci riporta all'immagine di due principini che seguono il feretro della madre Diana, principessa del Galles. Bisognerà invece aspettare fine marzo per il ritorno di Daniel Pennac con "Capolinea Malaussène" (Feltrinelli).

Il 2023 sarà anche l'anno di 'Blackwater' di Michael McDowell, la riscoperta della saga americana matriarcale in 6 volumi, ambientata nella contrada immaginaria di Perdido di cui sono stati acquisiti i diritti per una serie tv. Il primo capitolo 'La piena' esce il 17 gennaio per Neri Pozza. Gli altri volumi verranno pubblicati con una cadenza quindicinale. Atteso anche 'It starts with us' (Sperling&Kupfer), il seguito di 'It ends with us', il romanzo bestseller di Colleen Hoover che diventerà un film. Gli appassionati di Don Winslow dovranno aspettare la seconda metà di aprile per l'uscita, in contemporanea con gli Stati Uniti, di 'Città dei sogni' (HarperCollins), secondo capitolo della trilogia partita con 'Città in fiamme', che vede Danny Ryan in fuga mentre a Hollywood stanno girando un film ispirato alla faida che ha rovinato la sua vita. Mai tradotto finora in Italia, arriva nelle nostre librerie una pietra miliare del romanzo di formazione inglese, 'Il fratelli del famoso Jack' (Harper Collins) della scrittrice inglese nata in Sudafrica Barbara Trapido, nella traduzione di Claudia Durastanti.

Nel centenario della nascita di Norman Mailer, il 31 gennaio 1923, esce per La nave di Teseo una nuova edizione di "Un sogno americano", romanzo discusso e controverso che al suo apparire, nel 1965, scatenò negli Stati Uniti accese polemiche mettendo a nudo desideri sfrenati e crudeltà nascoste nelle norme sociali.

Un punto di vista insolito sulle dinamiche all'interno di una famiglia composta da una coppia di donne sposate fra loro e da un bambino sempre imbronciato è quello dell'americana Kristen Arnett in 'Con i denti' (Bollati Boringhieri). Un tuffo nel crime con "I delitti di West Point. The Pale Blue Eye' (La nave di Teseo) di Luis Bayard, nella traduzione di Tiziana Lo Porto, che ci porta a una catena di omicidi nel 1830 su cui indaga il giovane cadetto Edgar Allan Poe, diventato un film di Scott Cooper, in uscita il 6 gennaio su Netflix.

Claudia Piñeiro mette in scena un potente noir in 'Elena lo sa' (Feltrinelli), finalista all'International Booker Prize 2022, in cui troviamo una donna, ammalata di Parkinson, che non si arrende mai. Il thriller 'Legittima vendetta' (Rizzoli) dello scrittore bestseller S.A. Cosby, di cui sono sono già stati acquisiti i diritti cinematografici dalla Paramount, ci porta invece nella provincia americana più viva e violenta dove due padri, uno bianco e l'altro nero, si uniscono per vendicare i loro figli sposati uccisi a sangue freddo. E' una famiglia tormentata che ruota intorno alla figura di Aurora quella raccontata dallo spagnolo Luis Landero in 'Pioggia sottile' (Fazi).

Una riflessione sul dolore, sull'amore, sulla vita si trova nei versi di Ocean Vuong 'Il tempo è una madre' (Guanda). Mentre Jojo Moyes in 'La mia vita nella tua' (Mondadori) ci racconta due donne molto diverse le cui esistenze cambiano per sempre il giorno in cui si scambiano le borse in palestra. Un memoir di amore e morte è 'Lost & Found' (Bompiani) della giornalista Premio Pulitzer Kathryn Schulz che intrecciando le storie di tre famiglie americane ci fa vedere come le nostre vite siano modellate dalla perdita e dalla scoperta. (ANSA).