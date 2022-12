Federica Manzon nuova direttrice editoriale Guanda

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Federica Manzon sarà la nuova direttrice editoriale Guanda dal 30 gennaio 2023.

"Tornare al lavoro editoriale è per me motivo di grande entusiasmo ed è un onore farlo con un editore che ha una storia e un catalogo tra i più prestigiosi e coerenti nel panorama italiano. È un'eredità che intendo valorizzare aprendola a nuove voci e direzioni della letteratura internazionale, con uno sguardo particolare agli autori europei. Ma l'ambizione è soprattutto quella di diventare un nuovo punto di riferimento per gli autori italiani, che possano in Guanda trovare un editore con cui immaginare nuovi progetti letterari ed esplorare insieme nuovi territori" dice Federica Manzon che ha iniziato a lavorare nell'editoria nel 2007 come editor della Narrativa Italiana in Mondadori. Dopo un'esperienza agli Oscar è passata alla Narrativa Straniera dove ha lavorato fino al 2018, quando ha lasciato l'editoria per la Scuola Holden di Torino, di cui è stata direttrice fino a oggi. Dal 2021, la Manzon ha curato per l'editore Crocetti la collana di narrativa del Mediterraneo.

Collabora con riviste e quotidiani occupandosi prevalentemente di letteratura balcanica e est europea. Ha pubblicato romanzi e racconti per diversi editori.

"Federica Manzon mostra di possedere vocazione, visione e una solida esperienza editoriale. E mostra doti che ben si intonano a una casa editrice come Guanda, alla sua storia, alla specificità del suo percorso, alla sua collocazione nel panorama editoriale italiano. L'abbiamo scelta con convinzione, e ora le diamo un caldo benvenuto" spiega Luigi Brioschi, presidente Ugo Guanda Editore.

"Siamo molto contenti di accogliere Federica Manzon nella nostra squadra. Con il suo entusiasmo e la sua variegata esperienza in ambito editoriale saprà sicuramente contribuire in maniera importante al progetto editoriale di un marchio storico dell'editoria italiana come Guanda" afferma Marco Tarò, amministratore delegato Ugo Guanda Editore.

La casa editrice Guanda, che ha appena festeggiato i 90 anni dalla sua fondazione, fa parte del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, di cui Stefano Mauri è presidente e amministratore delegato e Marco Tarò è amministratore delegato e direttore generale. (ANSA).