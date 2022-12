Su Readly ora disponibili le riviste di Sportcom

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Dal motociclismo all'automobilismo, dal ciclismo al tennis fino alla nautica: sono nove i magazine dedicati a motori e sport che, grazie all'accordo con la casa editrice Sportcom, saranno a disposizione degli utenti di Readly, il principale fornitore europeo di abbonamenti a quotidiani e riviste digitali, portando a 336 i titoli italiani sulla app. Si tratta di riviste storiche, dai contenuti altamente specializzati (Automobilismo e Automobilismo d'Epoca, Motociclismo e Motociclismo d'Epoca, Il Tennis Italiano, la rivista di tennis più antica del mondo, Vela e Motore, sul mercato dal 1923 e oggi tra le più autorevoli nel panorama nautico, e Cyclist, la versione italiana del magazine internazionale che racconta la passione dell'uomo in sella a una bici, oltre agli Speciali di Motociclismo, Dream Boats - Barche da Sogno, la rivista dedicata alla massima espressione del lusso nella nautica, in lingua italiana e inglese) che si andranno ad aggiungere alle 17 testate italiane di motori e alle 7 di sport già presenti sulla piattaforma (un settore che ha visto nel trimestre luglio-settembre un incremento di lettura rispettivamente del 29% e del 21% rispetto al trimestre precedente).

Grazie all'abbonamento Readly, gli utenti potranno accedere all'ultimo numero - così come agli arretrati - della propria rivista preferita o scoprire nuove pubblicazioni, leggendo in totale relax, sia online che senza il Wi-Fi, grazie alla possibilità della app di scaricare fino a 500 riviste e consultarle in modalità offline, ovunque ci si trovi. Inoltre, il potente motore di ricerca della app consente ai lettori di selezionare argomenti preferiti, ricercare articoli e personalizzare la propria esperienza di lettura. "Le riviste italiane su Readly continuano a crescere: con i titoli di Sportcom la app si arricchisce di contenuti di qualità affidabili, che consentono ai lettori di approfondire le loro passioni o di scoprire nuovi interessi, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello dell'abbonamento in corso", afferma Marie Sophie Von Bibra, Chief Marketing Officer di Readly.

