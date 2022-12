'Vintage', nuova collana Newton Compton di classici

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Una nuova collana di classici della letteratura da collezione. Newton Compton lancia 'Vintage', in libreria dal 22 dicembre.

"Vintage è una proposta unica nel panorama editoriale italiano. Con questa collana di libri chic ed economici, il lusso sarà a portata di tutte le tasche" dice l'editore Raffaello Avanzini. Libri da collezione, materiali e grafiche preziose, ogni volume diverso dall'altro, 'Vintage' proporrà "titoli tra i più venduti e tra i più richiesti da giovani lettrici e lettori, perché avere una libreria da far vedere sui social come TikTok e Instagram è il vero must del momento, con milioni di visualizzazioni sui canali italiani" spiega la casa editrice.

I primi quattro titoli, ognuno al costo di 10 euro, ad arrivare in libreria sono: 'Orgoglio e pregiudizio' di Jane Austen, 'Piccole donne' di Louisa May Alcott, 'Madame Bovary' di Gustave Flaubert e 'Il ritratto di Dorian Gray' di Oscar Wilde.

Particolare e difficile da reperire il tipo di carta usata che richiama la tela. L'idea di base è impreziosire un prodotto finora visto come un tascabile da uso e consumo, che invece diventa molto elegante, un regalo prezioso, un oggetto da collezionare e da possedere che può essere il regalo perfetto per questo Natale. Le copertine sono decorate con immagini che richiamano la classicità delle prime edizioni, rivisitate alla luce delle tendenze attuali. (ANSA).