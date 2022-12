Matteo Tanzilli racconta la mobilità sostenibile

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - MATTEO TANZILLI, MODELLI DI CONDIVISIONE. La mobilità sostenibile dallo sharing al metaverso. (Luiss University Press, pp.104, 16 euro) Raccontare la sharing mobility, fenomeno che sta cambiando la mobilità in tutto il mondo, svelandone le prospettive ma anche le criticità, è l'obiettivo del libro di Matteo Tanzilli "Modelli di condivisione", edito da Luiss University Press. Con l'introduzione di Enrico Giovannini e la postfazione di Paola Severino, il libro parte da un dato: in Italia più di metà degli spostamenti quotidiani sono sotto i 5 Km, pertanto l'uso dell'auto privata non rappresenta una vera necessità, quanto un'abitudine. In quest'ottica la sfida di incrementare la mobilità sostenibile, anche per preservare l'ambiente, diventa dunque di cruciale importanza.

Essenziale è la tecnologia che permette l'uso della sharing mobility, la cui definizione finisce per identificare le modalità con le quali le persone si spostano utilizzando mezzi condivisi piuttosto che mezzi privati, siano essi un'automobile, un monopattino o uno scooter. Grazie all'impiego della tecnologia, la sharing mobility permette agli utenti di condividere sia i veicoli che i tragitti, realizzando servizi scalabili, più efficienti e vicini alle esigenze degli utenti finali. (ANSA).