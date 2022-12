(ANSA) - NEW YORK, 18 DIC - L'archivio di Thomas Pynchon vola in California: 48 scatoloni con lettere di lavoro, annotazioni a mano e dattiloscritti di capolavori come 'Arcobaleno di Gravita' e 'Vizio di Forma' sono stati acquistati dalla Huntington Library vicino a Pasadena. Nulla di privato, e certamente niente foto nel materiale che lo scrittore piu' misterioso d'America (dopo J.D. Salinger) mettera' a disposizione degli studiosi.

Pynchon ha 85 anni e ha pubblicato il suo ottavo e ultimo romanzo 'Cresta dell'Onda' ('Bleeding Edge') nel 2013. Avendo "organizzato l'archivio" e in rappresentanza della famiglia, il figlio Jackson ha spiegato che le ricche collezioni di materiali aerospaziali e matematici della Library e la sua "straordinaria collezione di mappe", l'ha resa "la casa perfetta" per le carte di Pynchon. Tra i beni della Huntington c'e' una copia originale della mappa di Charles Mason and Jeremiah Dixon, i due cartografi che tra 1763 e 1767 disegnarono la linea che poi segno' la demarcazione tra nord e sud degli Stati Uniti. Pynchon sul loro lavoro 25 anni fa ha costruito un romanzo. Nell'archivio c'e' una valanga di appunti dello scrittore sui molti temi toccati nei suoi romanzi tra cui la scienza missilistica durante seconda guerra mondiale per 'V' e 'Arcobaleno di Gravita'" e la storia postale dietro a 'L'Incanto del Lotto 49'. Pynchon e' nato a Long Island e per quasi tutta la vita ha abitato a New York, ma alcuni suoi romanzi sono ambientati in California. Alla Huntington Library, ospitata nella villa in stile rinascimentale del magnate delle ferrovie Samuel Huntington, le sue carte saranno in compagnia di quelle di Wallace Stevens, Hilary Mantel, Octavia Butler e Charles Bukowski.

Di Pynchon non esistono foto se non una stampata sull'annuario dell'ultimo anno di liceo. Lo scrittore, che ha passato tutta la sua vita adulto 'nascosto in piena luce' nell'Upper West Side di Manhattan, sarebbe pero' apparso in un micro-ruolonell'adattamento cinematografico di 'Vizio di Forma', il suo penultimo romanzo, accanto a un cast di eccezione tra cui Benicio del Toro, Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon e Owen Wilson con la regia di Paul Thomas Anderson. Vana pero' la ricerca di immagini o dati personali nella vasta collezione che sara' aperta alla consultazione di ricercatori qualificati tra circa un anno: non si sa neanche se dalle carte si avra' la conferma che Pynchon scrisse 'Arcobaleno di Gravita' su carta a quadretti o quando, se mai, tradi' l'amata Lettera 22 Olivetti, citata a pagina 15 di 'Vizio di Forma', per il computer.

Per i fan dello scrittore non resta che riguardare due celebri episodi del 2004 dei Simpson, in cui giocando sul suo pluridecennale decennale anonimato, Pynchon diede voce a un personaggio che indossava una busta di carta sulla testa gridando: "Fatevi una foto con uno scrittore eremita". (ANSA).