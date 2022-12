'Maradino' alla scoperta delle città d'arte raccontate ai bimbi

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Una collana di guide alle città d'arte destinata a giovani e bambini costruita in modo fiabesco con un cicerone d'eccezione: il piccolo Maradino, bambino nato su un'isola dell'arcipelago napoletano e cresciuto con il mito di Diego Armando Maradona. È l'idea con cui la casa editrice napoletana Roberto Nicolucci Editore ha varato il progetto "Maradino alla scoperta dell'Italia", un libro all'anno dedicato ad una delle grandi città d'arte (da Palermo a Venezia, da Roma a Firenze) e firmato dallo stesso Roberto Nicolucci, giovane storico dell'arte e già 'mecenate' impegnato nella valorizzazione delle eccellenze culturali napoletane.

La partenza del viaggio letterario e divulgativo di Maradino non poteva che essere Napoli, regno di Diego Armando Maradona.

Il primo volume del progetto è appunto "Maradino alla scoperta dell'Italia. Napoli" e sarà presentato sabato 17 dicembre (ore 11) nel Salotto Letterario "Le Zifere". Sarà anche una 'festa' per bambini con relatore lo stesso Maradino. Infatti il personaggio di fantasia del libro di Nicolucci è ispirato a Massimino, il suo nipotino napoletano di 10 anni con la faccia da scugnizzo e i riccioli alla Maradona che da qualche anno è in Spagna al seguito dei genitori impegnati in un progetto pedagogico ispirato al metodo Montessori. E c'è una forte impronta dei suoi studi di Storia dell'arte intrecciati alla tradizione pedagogica dell'Università Suor Orsola Benincasa nella metodologia di pedagogia dell'arte che ha ispirato il lavoro di Nicolucci. C'è un bambino accompagnato da un pony di nome Esposito (con la chiara citazione del maestro delle percussioni Tony Esposito) che guida i coetanei alla scoperta di Napoli con linguaggio fiabesco e con le illustrazioni della disegnatrice Paola Del Prete. Una 'guida' con un duplice intento: raccontare in modo più divulgativo i luoghi più noti di Napoli ma anche svelare alcune delle 'perle' del patrimonio artistico meno note. Un libro-guida snello per bambini e ragazzi dai 5 ai 14 anni. Gli ospedali napoletani Santobono e Pausilipon saranno i primi destinatari del ricavato del primo volume del progetto "Maradino". (ANSA).